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挑戦者の堤聖也が王者・増田陸に握手を求めた理由とは「手の感覚を確かめたかったんですよ」…きょう両国国技館でゴング
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トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内のホテルで行われ、出場全選手がクリアした。初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸は、プロ唯一の黒星を喫している元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也との再
◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内のホテルで行われ、出場全選手がクリアした。
初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸は、プロ唯一の黒星を喫している元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也との再戦を「通過点」と強調。 堤は「最後までリングに残っているのが僕であれば」と王座奪還を誓った。
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“王者”の誇りは、揺るがない。 堤は背中に「ＷＢＡ ＣＨＡＭＰ」と刺しゅうされた特注のデニムジャケットを羽織り、ベルトを肩にかけた増田と向き合った。
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