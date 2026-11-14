指原莉乃プロデュース＝LOVEが東京ドーム公演決定の経緯と9年間の軌跡

指原莉乃氏がプロデュースする＝LOVEが東京ドーム公演へ。9年間の活動で13万2000人を動員し、TikTok再生数24億回突破。メンバーの心境と番組での語られた裏話を詳細に解説。

日本テレビ系バラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』の14日放送では、 指原莉乃 氏（33歳）がプロデュースを務めるアイドルグループ ＝LOVE （通称：イコラブ）の活動に密着した内容が放送された。この番組では、Snow Manの 佐久間大介 さん（34歳）が出演し、指原氏が手掛ける ＝LOVE の深掘りインタビューが行われた。

9年間の歴史と数字で証明された存在感

指原莉乃氏の指導のもとで活動する＝LOVEは、近年において顕著な業績を上げています。今年、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されたライブイベントでは、13万2000人を動員するという過去最高クラスの人数を集めました。また、楽曲『とくべチュ、して』のTikTokにおける総再生数は、24億回という驚異的な数字を突破しています。

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これらの快進撃の背景には、グループの長い歴史があります。＝LOVEがデビューしたのは9年前であり、Snow Manよりも約3年も早い時期からの活動開始となります。スタジオで佐久間大介さんは、この事実を知った際、デビュー時期の差について大きな驚きの声を上げたことが伝えられています。

メンバーとクリエイターの赤裸々な本音

番組のスタジオには、＝LOVEメンバーの大谷映美里さん（28歳）、佐々木舞香さん（26歳）、齋藤樹愛羅さん（21歳）、野口衣織さん（26歳）が登場しました。さらに、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さん（50歳）と声優の阿澄佳奈さんも参加し、阿澄さんは推しの魅力を教える「おしつじさん」として加わりました。

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出演者たちは止まらない＝LOVEへの愛を語り、デビュー前の合宿でメンバーたちが涙を流した貴重な映像が公開されました。指原流プロデュースの裏側や、MUFGスタジアム（国立競技場）公演を前に佐久間さんが送った助言など、多岐にわたるエピソードが明かされています。

野口衣織さんが明かす東京ドームへの情熱

なかでも注目を集めたのは、来年1月に行われる予定の東京ドーム公演に関するメンバーの発言です。＝LOVEがデビュー当時から思い描いていた夢である東京ドームのステージについて、野口衣織さんは率直な心境を語りました。野口さんは、まだ自分たちには力不足だと感じていた時期があったと告白しました。

しかし、公演が決定した瞬間、心境に変化が訪れました。野口さんは「やっとこの9年間で自信も実力もついてきたんだな」と自覚がつき、その成長を実感できてうれしかったと述べました。この発言は、9年間の積み重ねが現在の自信につながっていることを如実に示しています。

指原プロデュースの手法と今後の展望

指原莉乃氏によるプロデュースの裏側や、佐久間大介さんからのサポートなども語られ、＝LOVEがどのように成長してきたかが浮き彫りになりました。MUFGスタジアム（国立競技場）での大規模公演を成功させた経験は、来年の東京ドーム公演へ向けての大きな自信源となっています。メンバーたちは、これまでの9年間を通じて得られた実力を胸に、次の目標へ向けて意欲を高めています。