ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が、同級６位のハシエル・アマドル（２５）＝メキシコ＝の挑戦を退け初防衛に成功した。７月に奪取に成功した王座を守った日本人現役最年長王者は次

ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が、同級６位のハシエル・アマドル（２５）＝メキシコ＝の挑戦を退け初防衛に成功した。７月に奪取に成功した王座を守った日本人現役最年長王者は次戦に３階級制覇の日本人王者としては初となる他団体王者との統一戦を熱望した。

ＷＢＡ同級世界戦は、同級２位の挑戦者、ユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝が、王者ダビド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝に判定で敗れ２階級制覇ならず。 拳四朗の“百裂拳”が火を噴いた。５回だ。 左ボディーで、１６戦無敗のアマドルを一気にロープに追い込んで右、左の雨あられ。 ひざをキャンバスについた挑戦者は立ち上がれず終了ゴングとなった。

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節目となる２０度目の一戦。 さらにスーパーフライ級で完璧なＫＯ防衛。 王者は「出来は８０～９０点」と八重歯を見せた。 ７月に３階級制覇達成。 スーパーフライ級で長く戦っていけるかどうか、物差しとなった試合だ。