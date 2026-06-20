招待制クラブ「Dialog」が参加者を資産・知名度でランク付け、アルゴリズムでマッチングや招待除外を判断していたことが内部資料で発覚

招待制の非公開クラブ「Dialog」が、参加者を資産や知名度に基づいてアルファベットランクで格付し、アルゴリズムでマッチングや座席配置、さらには招待対象からの除外まで判断していたことが内部資料から判明した。データには個人情報や政治的傾向も含まれ、参加費の算出にも活用されていた。

招待制のプライベートクラブ「 Dialog 」が、参加者を非公開の基準で採点し、資産や 知名度 に基づいて ランク付け していることが 内部資料 から明らかになった。 同クラブは、参加者同士の関係性を アルゴリズム で追跡し、誰と誰を引き合わせるか、隣同士に座らせるか、さらには誰を招待対象から外すべきかまで判断していた。

入手したデータには、参加者の自宅住所、非公開の電話番号やメールアドレス、生年月日、顔写真、緊急連絡先に加え、食物アレルギーや一部の参加者が自主的に提供した政治的傾向に関する情報も含まれていた。 これは、Dialogが入会前から人物評価を行い、会員と招待候補者をアルファベットランク（A〜Cなど）や数値スコアで格付けしていることを示している。 最も重視される指標は資産で、運用資産額300億ドルの投資家は高評価された一方、資産が少ない投資家には「Small AUM」とのみ記されていた。

知名度も重要な要素で、『アベンジャーズ』の俳優ジョシュ・ブローリンは、Instagramのフォロワー数340万人超を理由に評価が上调し、最終的に高ランクを獲得した。 また、一般に知られた組織のリーダーでないと判断された者は低ランクとされ、例えばManhattan Instituteの会長は「B」ランクとされた。 Dialogはこのランク付けを参加費決定にも活用しており、VIPと見なされた参加者は正規料金を請求される割合が低く、一部は大幅な割引を受けていた。

その他、参加者には「付加価値（value-add）」のスコア（1〜4）や「モデレーション・ティア」など複数の評価軸が存在し、これらは讨论の司会やワークショップ運営を任せる際の信頼性を示す。 また、データベースには「マッチング禁止」リストもあり、配偶者同士や仕事上の関係がある組み合わせ、特定の家族関係にある者同士を引き合わせないよう記録されていた。

政治的な傾向については、参加者に自身の立場を申告させつつ、スタッフが独自評価を行い、左派と自認する者より右派と分類された者の方が高ランクを与えられる傾向にあった。8月の会合予定では、AI、地政学、現代戦をテーマに讨论が予定され、現職・元議員や外交官らが参加する。 Dialogは2006年に設立された招待制会員クラブで、会員は非公開ディナーや国際交流ツアーなどを利用でき、会合は3〜4日間の大規模イベントとして開催される。 今回報じられた内容は、『WIRED』が入手した内部資料に基づくもので、 Dialogの広報担当者はコメントを控えている。

開示事項として、『WIRED』元編集長で現『The Atlantic』CEOのニック・トンプソンも、公開名簿と内部記録の両方に名前が掲載されていたが、コメントを避けた





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