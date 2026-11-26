ロシア当局に拘束された北海道新聞の今井裕紀記者（34）の妻、のぞみさんが26日、道新を通じて手記と家族写真を公開した。今井記者が移送される映像を見たことを明かし「心がズタズタに引き裂かれる思いがした」と記し、早期解放を求めた。日露交流に力…

ロシア当局に拘束された北海道新聞の今井裕紀記者（34）の妻、のぞみさんが26日、道新を通じて手記と家族写真を公開した。 今井記者が移送される映像を見たことを明かし「心がズタズタに引き裂かれる思いがした」と記し、早期解放を求めた。

日露交流に力を注いだ夫への思いや、1歳9カ月の娘の成長を夫婦で喜び合えない悲しみをつづり、「小さな娘に、どうか大切なパパを返してください」と訴えた。 手記の全文は次の通り。 ◇ ロシア当局に拘束されている、北海道新聞の今井裕紀記者の妻、今井のぞみと申します。 彼の両親とともに、夫を案ずる日々が続いております。

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この間、多くの皆さまからご心配と励ましの言葉を頂戴し、心強く感じております。 心から感謝申し上げます。 10月13日。2年間の特派員の任期を終えた夫が、帰国に向けてユジノサハリンスクをたつ日でした。 北京を経由し、14日に羽田空港に帰ってくるはずでした。 夫はこの日を心待ちにしていました。