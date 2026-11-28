ロシア当局にスパイ容疑名目で拘束された北海道新聞ユジノサハリンスク支局の今井裕紀記者（34）の妻、のぞみさんが手記を公開したことを、国営テレビを含む露主要メディアの一部が28日までに報じた。今井記者に対する同情の強まりなど露国内世論に一定…

ロシア当局にスパイ容疑名目で拘束された北海道新聞ユジノサハリンスク支局の今井裕紀記者（34）の妻、のぞみさんが手記を公開したことを、国営テレビを含む露主要メディアの一部が28日までに報じた。

今井記者に対する同情の強まりなど露国内世論に一定の影響を及ぼす可能性がある。 ただ、プーチン露政権が今井記者の早期解放に動くかは見通せない。 のぞみさんは26日、北海道新聞を通じ、今井記者の解放を訴える手記を公開。 これについて、露国防省系テレビ局「ズベズダ」は27日、「拘束された日本人記者の妻の手記が公開された」と報じた。

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また、今井記者がロシア文化を愛し、旧ソ連・ロシア映画の鑑賞を愛好していたなどとする手記の内容も紹介した。 露経済紙RBK（電子版）も26日、手記の内容を詳しく伝える記事を公開。 今井記者とのぞみさん、娘の3人が寄り添った写真も掲載した。 タス通信など他の多くの露国営メディアは手記の公開を報じていないものの、プーチン政権の統制下にある露主要メディアが拘束された外国人の親族の訴えを伝えるのは異例といえる。