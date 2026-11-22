■『第39回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』最終選考会

最終選考会では歴代のジュノンボーイが登場。 ゲスト審査員を務める俳優の溝端淳平（第19回グランプリ）、押田岳（第29回グランプリ）に加え、歴代ジュノンボーイとして渡部秀（第21回準グランプリ）、齋藤璃佑（第34回グランプリ）が参加した。

ジュノンボーイに選ばれると次の日から生活が一変したことを振り返った。 当時の写真がスクリーンに映し出されると押田は「自分で見ると変な感じがしますね（笑）。 この前髪流行っていたな、という記憶があります」と笑っていた。 グランプリに決まった瞬間は「自分が取ると思っていなかった。

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頭が真っ白になった」と懐かしむと「（グランプリに決まって）めちゃくちゃうれしかった。 もともと小さいころから1番になったことがないなと思って受けさせてもらったんです。 何かで1番を取ってみたいと思って取れたので一生の自慢になると思った」としみじみと口にした。 また、芸能生活の転機も語ることに。

押田は「コンテストで賞をいただいてから1発目のめちゃくちゃ大きな仕事は仮面ライダーだった」と振り返る。 『仮面ライダージオウ』（2018）でゲイツ／仮面ライダーゲイツ役を務めた。

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「それが転機になりました。 みんなのヒーローになる1つの夢がかないました。 決まって、うれしかったです。 すぐ親に報告しました。

昭和な親父なので『お前、仕事は大丈夫なのか』と言われていた時期だった。 オーディションに受かったことを親父と家で1対1の時に書類を出して『受かった』と。 『よくやった』と言われました」と思い返していた。 俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。

応募資格は、応募時12歳から22歳の男子。 例年1万人を超える応募者の中から、第1次審査、第2次審査、第3次審査を経て、敗者復活者含むファイナリスト15人が決定。 最終選考会でグランプリを始め各賞が決定し、多くのファイナリストが芸能プロダクションからのスカウトを受け、所属となる。 【準グランプリ】斎藤元気（さいとう・げんき）：福島県出身／福島県在住／13歳／中1／170センチ／49キロ【フォトジェニック賞】三上裕大（みかみ・ゆうだい）：千葉県出身／千葉県在住／21歳／大3／176センチ／60キロ