日本を代表するギタリストの押尾コータロー（５８）が、１２月５日に東京・ＥＸシアター六本木、同１８～２０日に大阪・なんばＨａｔｃｈで「クリスマス・スペシャルライブ２０２６」を開催する。順に三味線の上妻宏光、ウクレレの近藤利樹、バイオリンのＮＡ...

日本を代表するギタリストの押尾コータロー（５８）が、１２月５日に東京・ＥＸシアター六本木、同１８～２０日に大阪・なんばＨａｔｃｈで「クリスマス・スペシャルライブ２０２６」を開催する。

順に三味線の上妻宏光、ウクレレの近藤利樹、バイオリンのＮＡＯＴＯ、歌手の大黒摩季という４人の手だれをゲストに招き、異種格闘技戦四番勝負の様相を呈しているコンサートや、今年到達した境地について、押尾が語った。 押尾は「リスペクトしてる方々とのコラボレーションを見てもらえる。 ほとんどジョイントコンサートじゃないかと言われそうなぐらいゲストにやっていただくけど、それも楽しみ」と企画に自信をにじませ、「どの日もホントに来て良かったなと思える、楽器って素晴らしいな、歌って素晴らしいなと思ってもらえる一夜になります」とアピールした。

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近藤のことは「天才」と称賛。 まだ１９歳だが「さらにパワーアップしてまして、歌も素晴らしくて。 ギターと相性がいいウクレレと彼の歌と、両方を楽しんでもらえる」と保証した。 大黒のことは「大好き」だといい、「大好きなあの曲やこの曲をみんなで歌えたら。

大黒さんのクリスマスソングもあるのでクリスマスっぽい曲ができたらと思います。 僕のギター１本で大黒さんが歌ってくれるのが一番楽しみ」と期待した。 今年は８月発売のニューアルバム「ＬＯＶＥ ｉｓ Ａｌｌ Ａｒｏｕｎｄ」を引っ提げ、９～１１月にライブハウスツアーを行った。

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「原点はここ。 ライブハウスの応援があって今があるので、もう一回訪ねて行きたいのと、ライブハウスの臨場感、何とも言えない独特の雰囲気を味わっていただきたい」と実施。 結果、今年を「絆の年」つまり「お客さん、現地のスタッフと絆を築けた年」と感じるに至った。

「コンサートとか楽器を弾くのが楽しいという気持ちが募ってきています。 長いことやってきた良さがやっと出てきた感じ、今までと違う演奏ができるようになってきた感じがしている」 加えて５０代最後の年にもなるが、Ｃｈａｒ、高中正義、野呂一生ら先輩ギタリストの名を挙げ「うっかり『年取ったな』なんて言ってられない。 （自分は）まだまだこれから。 まだまだ何かできそうな気にさせられてます」と、彼らからの刺激を明かした。

押尾コータローは、今も絶えず進化を続けている。 ◆押尾コータロー（おしお・こーたろー）１９６８年２月１日生まれ、大阪府出身。２００２年、メジャーデビュー。 オープンチューニングやタッピング奏法を駆使したアレンジ、パーカッシブで迫力ある演奏、繊細で暖かい音色で人気を博す。０２年に全米デビューし、スイスのモントルー・ジャズ・フェスティバルに同年から３年連続出演するなど、海外での評価も高い。