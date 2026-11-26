国民生活センターは11月25日、折りたたみスマートフォンの画面が故障した相談を受けて実施した調査結果を公表した。同型品に約3mmの砕石を挟み、閉じた状態で約2kgのおもりを載せる試験で、相談品と似た傷が生じたとしている。

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