画面の同時表示に対応したブラウザアプリ「検索エース - AI Duo Browser」が、Apple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」に最適化した。iPad miniに迫る広大なインナーディスプレイを生かし、複数のWebサイトや生成AIの検索結果を1画面に並べて表示できる。3大ECサイトの価格比較や情報収集の効率を劇的に高める実用性を試した。

折りたたみスマートフォンという新たな選択肢が加わったことで、スマートフォンの画面表示やマルチタスクの在り方は大きく変わりつつある。 そうした中で、最大4画面の同時表示に対応したブラウザアプリ「検索エース - AI Duo Browser」が登場した。

従来のiPhone・iPad向けにも提供されてきたアプリだが、新たにApple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」への最適化を果たした。 筆者も短期間ながら本アプリをiPhone Duoに導入し、その使用感を試してみた。 最大の特徴は、1つの画面上に複数のWebサイトやAI検索を並べて表示できるマルチウィンドウ設計だ。 通常、モバイル端末で複数のサイトを行き来する際はタブの切り替えが必要になるが、本アプリなら横断して同時に情報を追いかけられる。

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さらに、1つの検索キーワードを入力するだけで、複数の検索エンジンやChatGPT、Geminiといった生成AIへ同時に問いかける機能も備えている。 加えて強力な広告ブロック機能も内蔵しており、読み込みの高速化や通信量の約40％削減、バッテリー持ちの改善に寄与する点もモバイル利用において心強い。

端末を閉じた状態の外側画面でもツールバーを隠して全画面表示できるなど、細かな使い勝手にも配慮が行き届いている。iPhone Duoは本体を開いた状態で利用できるインナーディスプレイが使いやすく、検索エースのようなアプリこそインナーディスプレイで使いたいと感じる。 というのも、この内側のディスプレイでWebサイトを閲覧すると、その広さは実にiPad miniに近い大きさとなり、視認性が一気に高まるためだ。

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通常の板状スマートフォンでは4画面分割を行うとどうしても1画面あたりの情報量が窮屈になりがちだが、iPad miniに迫るサイズ感のインナーディスプレイであれば、それぞれの画面に表示されたテキストや画像を無理なく快適に読み取れる。3大ECサイトの価格比較で実感した圧倒的な実用性 特に買い物の場面ではその威力を実感した。 例えば、ヨドバシ・ドット・コム、ビックカメラ.com、Amazonといった主要なショッピングサイトを画面上に同時に並べ、同じ商品の販売価格やポイント還元率、在庫状況をリアルタイムで見比べる作業が極めてスムーズに行える。

これまでのようにタブを何度もタップして往復したり、価格をメモに残したりする手間は一切必要ない。1つのキーワードを入力するだけで各サイトの同一商品ページを一挙に比較できる体験は、従来のモバイルブラウジングには戻れなくなるほどの快適さをもたらしてくれる。 情報収集やネットショッピングを頻繁に行うユーザーにとって、iPhone Duoのポテンシャルを余すところなく引き出してくれる頼もしいアプリといえる。