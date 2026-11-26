英ロンドン大学シティ・セント・ジョージズ校は、AIに嫌悪感や不信感を持つ人であっても、人間の助言と変わらない度合いでAIの助言に意思決定を左右されるとする研究結果を発表した。

では、参加者が投資の初期判断を下した後、無作為に割り当てられたAIまたは人間のアドバイザーから助言を受け、最終的な投資判断を下した。 初期判断と最終判断の差から助言の採用度を算出した結果、参加者の大半がAIに反感を抱き、人間の助言を好むと回答していたにもかかわらず、AIと人間の助言から受けた影響の度合いに差は見られなかった。

研究チームは好みと実際の影響が一致しない理由について、学習方法に関する研究にヒントがあるとした。 例えば、文献を読むより動画を見ることを好む人でも、テストでは文献を読んだ方が学習効果が高い。 つまり好みとは関係なく、単に能動的な学習方法の方が効果的ということだ。 Kappes氏は「英国や米国ではAIに対して否定的な見方が強まっており、英国では過半数が利点よりもリスクが大きいと感じている。

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一方で、宿題から人間関係まであらゆる助言を求めて生成AIを使う人も増えており、特に若年層では年配層よりAIを嫌う傾向が強い一方で、利用率も高いという矛盾が顕著だ」と指摘した。 研究チームは、この結果が金融アドバイスなどの分野でAIを活用する利点を示す一方、AIの助言が自身の利益に反する誘導や誤情報を含んでいた場合でも、「AIが嫌い」という感情だけでは影響を防ぐ防御壁にならないリスクがあると警鐘を鳴らしている。