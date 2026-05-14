投手が3勝目を挙げ、二刀流継続意欲

投手（31）が今季最多105球を投げ、チームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。試合後は二刀流継続に強い意欲を見せた。打撃に関しては、オフェンス側でチームの助けに少ない場面があり、復調を誓った。打撃不振が投球に与えるプレッシャーについては、二刀流として活躍を続けたいと意欲を見せた。

投手（31）が13日、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。 今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、 3勝目 を挙げた。 試合後は 二刀流 継続に強い意欲を見せた。

この日は打者として出場せず、投手に専念したが試合後の質問では不調な打撃や二刀流に関する質問が集中。 年齢を重ねて二刀流を続けていくことが困難かと問われ「どうなんですかね。 今が一番いいと思っていますし、まだまだ若いと思っているので、頑張りたいなと思います」とまだまだ二刀流として活躍を続けたいと意欲を見せた。 その上で打撃に関しては「オフェンス側でそこまでチームの助けに今のところなっている場面が少ないので、そこがしっかりと自分の形に納得できる形に戻ってくれば、よりチームに貢献できるんじゃないかなと思います」と復調を誓った。

打撃不振が投球に与えるプレッシャーについては「もちろんどっちも絶好調にこしたことはないですけど、逆を言えば（投打）どっちかで勝利に貢献できるポイントってのがあるって切り替えの一つになるので、そういう意味では打撃が悪くてもマウンドで貢献したいなって気持ちで毎回、マウンドにはいってます」と前向きだった





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投手 二刀流 力投 連敗 3勝目 打撃 復調 二刀流継続 意欲

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