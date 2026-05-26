技術の泉シリーズは、技術同人誌を底本とした技術書シリーズ。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。

技術の泉シリーズは、技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの知の結晶である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、デジタルカメラマガジン等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、IT Leadersをはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。IT、音楽、デザイン、山岳・自然、航空・鉄道、モバイルサービス、学術・理工学を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

技術の泉シリーズは、技術者の知見のアウトプットである 技術同人誌 を底本とした、2017年創刊の 技術書シリーズ です。 NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。

本シリーズを通じて、エンジニアの知の結晶である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。 シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、デジタルカメラマガジン等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、IT Leadersをはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。

IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。 株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。 IT、音楽、デザイン、山岳・自然、航空・鉄道、モバイルサービス、学術・理工学を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。 さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。 電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。 これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています





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