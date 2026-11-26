今季は規定打席に到達できず約3か月2軍調整を経験した選手が、来季は考え抜いた練習で自主性を高め、レギュラー定着を目指す決意を述べた。

今季は59試合に出場し、打率2割2分7厘、1本塁打、9打点、8盗塁。24年には全143試合フルイニング出場、安打数と盗塁数はリーグ2位の活躍を残したが、それ以降2年連続規定打席到達ならず。

「なんとかレギュラーを折り返すという思いでスタートしたんですけど、前半戦はインパクトを残してレギュラーになれるような成績も残していなかった」。 交流戦開始直後の5月末からコンディション不良もあり、約3カ月は2軍調整が続いた。

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「復帰したことには順位も決まっていて、監督も変わっていてというシーズンでプロキャリアの中でも、あっという間に終わったシーズンでした」と悔しさをにじませた。 来季目標の色紙には「考え抜く」と記した。 吉井理人監督（61）の著書にも目を通し、改めて「自主性」の大切さを痛感した。