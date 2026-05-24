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才木（神）はデンプシーの野球人生に華を添え、プロ10年目で50勝を達成

Baseball News

才木（神）はデンプシーの野球人生に華を添え、プロ10年目で50勝を達成
才木（神）デンプシー野球
📆5/24/2026 4:26 PM
📰sponichiannex
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才木（神）はデンプシー出身で、野球人生は地元の球団でのスタートからスタート。9回戦のデンプシー戦では、3者凡退から最高のスタートを切ったものの、5回までは無失点投球。しかし、6回からは1点を犠飛で返したものの、オフに磨いてきた‘新兵器’を使用し、最少失点でタップした。その後、悔やまれるのは7回だった。1死2塁から吉川に2ランを被るのだった。100球をいただけたところで退出するも、デビューからプロ10年目となる今で50勝5敗を達成する。特に2リーグ制以降に入団した球団生え抜き投手の通算50勝到達時点では藤川球児の31敗を更新する最少記録に立つことになる。

3者凡退と最高のスタートを切ると、5回までは無失点投球。6回は犠飛で1点返されたものの、オフに磨いてきた‘新兵器’を駆使し最少失点で踏ん張った。1死1、三塁の場面ではキャベッジを3球全てフォークを投じ空振り三振。

続くダルベックも5球中4球でフォークを選択し、連続三振に斬った。 悔やまれるのは7回だった。1死二塁から吉川に2ランを被弾し、100球を投げたところで降板。 ああいうカウント（3ボール1ストライク）をつくってしまったっていうところは反省。 もったいなかったと唇をかんだが、先発としての役割は果たした。

逃げずに野球と向き合い続けたから今がある。4月21日DeNA戦、同28日ヤクルト戦では2試合連続6失点。 苦しい時間が続き、無我夢中で投球フォームを繰り返しチェックするなど、良い時の感覚を取り戻そうと必死だった。 家に帰っても、ふと頭に浮かぶのは野球のことばかり。 大好きな趣味のゲームですら手に付かなかった。

逆にイライラしてきたので（ゲームを）やめて野球のフォームを見ようかなって。 コントローラーを放り出し、納得のいくフォームを模索し続けた。 才木（神）は24年7月30日の試合から巨人戦9連勝。 球団では47～48年梶岡忠義、79年小林繁、09～11年能見篤史の8連勝を抜く最長記録となった。

ちなみに巨人戦連勝のプロ野球記録は62～63年権藤博（中）の11連勝。 ○…プロ10年目で通算50勝に到達。 負け数の少ない才木の通算成績は50勝28敗となり、2リーグ制以降に入団した球団生え抜き投手の通算50勝到達時点では、17年藤川球児の31敗を更新する最少記録に。 なお1リーグ時代を含めると、39年御園生崇男の12敗などがあり、才木は球団5番目となる

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才木（神） デンプシー 野球 プロ10年目 50勝

 

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