昨日まで親切だった手芸屋のおばあちゃんが、突然、銃を手に襲いかかってくる――。ボブ・オデンカーク主演のアクション映画『NORMAL／ノーマル』（12月11日公開）から、のどかな田舎町の住民たちの裏の…

昨日まで親切だった手芸屋のおばあちゃんが、突然、銃を手に襲いかかってくる――。 ボブ・オデンカーク主演のアクション映画『NORMAL／ノーマル』（12月11日公開）から、のどかな田舎町の住民たちの裏の顔を捉えた本編映像が公開された。

『Mr.ノーバディ』（2021年）でアクション俳優として新境地を切り開いたオデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015年〜2023年）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ本作。 舞台は、アメリカ・ミネソタ州ののどかな田舎町「ノーマル」。 過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて臨時保安官として着任したユリシーズ（オデンカーク）は、親切な住民たちに囲まれ、平穏な日々を過ごしていた。 ところが、銀行強盗事件をきっかけに町の重大な秘密を知ってしまったことで、住民たちの態度が一変。

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全町民1890人を敵に回すことになったユリシーズは、孤立無援の状況に追い込まれる。 そんな絶体絶命の窮地で、彼の隠された戦闘能力が明らかになっていく。 ようやく難を逃れたかと思いきや、店内から聞こえてきたのは警察無線の音。