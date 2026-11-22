今季のロエベは、手の込んだレイヤー構造のジャケットからグラデーションが映えるシアリング、ウールとラマの毛のロングコートまで、素材と加工で魅せるアウターが揃う。

ロエベは、素材の魅力をクラフツマンシップで引き出し、独自の世界観に仕立てる。 今季はギンガムチェックの裏地を備えたボンバー ジャケット や、着脱可能なチェック柄の中綿入りライニングを組み合わせたテクニカル ジャケット が登場。

さらに手作業によるグラデーションが際立つシアリングジャケットや、ウールとラマの毛をブレンドしたコートも展開。 素材感と職人技の両面で楽しめる。 耐久性に優れたテクニカルコーデュラ素材を使用したジャケット。 チェック柄の中綿入りライニングと、配色を効かせたレザーの襟は取り外し可能で、着こなしに合わせてアレンジできる。

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さらに、収納式のナイロンフードやウエストのドローストリングなど、実用的なディテールも充実。 上質なシアリング素材を使用した、ダークブラウンのジップアップジャケット。 職人の手作業によって繊細なグラデーション加工を施し、奥行きのある独特の色合いを生み出している。 前身頃と後ろ身頃には毛足を部分的に刈り込むハーフシェーブ加工を採用し、表情豊かな仕上がりに。

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ウールとラマの毛をブレンドした、保温性の高いダブルブレストコート。 リラックスフィットとロング丈のシルエットに、クラシックなノッチラペルを合わせる。 フロントには、デボス加工されたロゴ入りのボタンをさりげなく配している。 軽量なテクニカルシェルを使用した、リラックスフィットのボンバージャケット。

レイヤー構造に加え、シアリングの裏地とワイヤートリムを備えた二重のフードが特徴。 裏地にはギンガムチェック柄を採用し、袖のユーティリティポケットにはアイコンバッグ「パズル」の引き手をあしらっている。