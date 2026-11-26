ASUSは「NUC 16 Pro／15 Pro」計6モデルを11月27日にAmazonで発売。NUC 16 Proは全モデルにCore Ultra、32GBメモリ、1TB SSDを搭載し、34万8120円から。NUC 15 Proはモニター背面にも設置できる小型筐体を採用し、16万20円から展開する。

は、全モデルにインテル Core Ultraプロセッサー、32GBメモリ、1TB SSDを搭載する上位モデルだ。 最上位構成にはCore Ultra X7 358H、インテル Arc グラフィックス、LPDDR5x-8533メモリ32GB、Windows 11 Proを備え、処理性能と拡張性を両立する設計だ。

さらに、Intel Wi-Fi 7 BE211とBluetooth 6.0、デュアル2.5ギガビットLANを搭載し、高速通信を求める利用環境に向くという。 映像出力はThunderbolt 4×2基とHDMI 2.1×2基の計4系統を備える。 DisplayPort 2.1対応のThunderbolt 4ポートを活用すれば、複数ディスプレイを使う業務環境や外部ストレージ接続にも対応する。 は、幅117mm×奥行き112mm×高さ37mm、重量約515gから533gの小型筐体を採用する。

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VESAマウントブラケットが付属し、モニター背面に取り付けて省スペース運用がしやすいという。 は、Core Ultra 7 255HまたはCore 3 100Uを搭載し、Wi-Fi 7とThunderbolt 4×2基に対応するほか、追加のM.2 2242 NVMe SSDスロットでストレージ拡張も可能だ。 エントリーモデルはインテル プロセッサー U300、8GB DDR5-5600メモリ、512GB PCIe 4.0 SSDを備え、導入しやすさを重視した構成だ。