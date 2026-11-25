プレスリリース 手にとるたび心地よい。丸洗いできていつまでも清潔フラットバンド。

「トレーニングも、家族との時間も、一切妥協しない。 」そんな志を持つ人のためのホームジムブランドです。 ジムへの移動やマシンの待ち時間をゼロにすることで、浮いた時間を大切な家族とのひとときに。

高耐荷重・高品質なスペックは、自宅でのハードな高重量トレーニングを安全に支えます。 効率を究め、強さを求める。 LEADING EDGEは、理想の身体と豊かな暮らしを両立させる、賢い選択肢です。 肌に触れた瞬間のやわらかさが、緊張した心と体をふっと解きほぐします。

Also read スレイ・ザ・スパイア2 v0.113.0で大規模なバランス調整、新キャラフールの弱体化が目立つ

直接素肌に触れるポーズでも、擦れやかゆみ、独特のにおいに気を取られることなく、自分の呼吸と体の動きだけに深く集中できる贅沢な時間へ。 汗ばむ季節でもさらりとした清潔な心地よさが続き、肌を気遣うストレスを軽減します。 デリケートな素肌を大切に守りながら、心地よくしなやかなラインを育む、新しいセルフケア習慣をお届けします。 伸ばした瞬間から手足になめらかになじみ、体の動きをコントロールしやすいプロ仕様の引き心地を実現。

握る位置を変えるだけで簡単に強度を調節できるため、軽めのリフレッシュストレッチから本格的な筋力トレーニングまで、自分のペースに合わせて無理なく理想のエクササイズを行えます。 ゴム特有の気になるニオイやベタつきを抑えた 「ラテックスフリー」を採用しました。 さらりとした 心地よい肌当たりで、デリケートな肌の方やおうちのリラックスタイムにも最適。 清潔感を保ちながら、ヨガやピラティスの深い呼吸に集中できる、ストレスフリーな使い心地をお届けします。

Advertisement

汗で汚れてもそのまま洗濯機で手軽に洗えるイージーケア仕様です。 日々のトレーニングで気になる皮脂汚れやホコリもサッと洗い流せるため、いつでも清潔で気持ちのよい状態をキープ。 衛生面が気になる女性でも、お手入れの負担なく気兼ねなく毎日快適にお使いいただけます。 ※洗濯ネット推奨手や足裏に面でしっかり当たるフラットな幅広設計により、細いチューブのように肌に食い込んで痛く なる心配がありません。

そのまま広げて使うだけでなく、端を結べば「輪っか型」としても活用可能。 下半身のエクササイズから上半身のストレッチまで幅広く対応します。 薄手でかさばらないため、小さく折りたためばハンカチサイズにすっきり収まります。 軽量でウェアやポーチの隙間にもスマートに入るため、ヨガ・ピラティススタジオへの行き帰りやジムへの持ち込み、旅先やオフィスでの気分転換用としても荷物にならず快適に携帯できます。

世界基準のスポーツ用品を数多く手掛ける台湾の拠点で生産。 素材の精密な配合と厳格な品質管理により、ちぎれにくくヘタリにくい優れた耐久性を実現しました。 ゴム特有の嫌な臭いを抑えたラテックスフリー素材を均一に成形し、日々のストレッチから引き締めまで快適かつ安全にサポートします。