房総半島沖の低気圧で関東沿岸に非常に激しい雨 5日朝の通勤時間帯に警戒

房総半島沖の低気圧が関東沿岸を北東へ進み、5日朝の通勤・通学時間帯に非常に激しい雨や強風が予想されます。6日以降は気温の急変にも注意が必要です。

5日（木）朝までに房総半島沖で低気圧が発生し、発達しながら 関東地方 の沿岸を北東へ進む見込みです。関東甲信地方では、日本のはるか東にある高気圧の縁や 台風31号 の周辺を回り込み、低気圧へ流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けるとみられています。

5日未明から夕方にかけて大気の状態が非常に不安定になる見通しです。雨のピークは5日朝の通勤・通学の時間帯で、千葉県や茨城県など沿岸を中心に、発達した雨雲や雷雲がかかる所があるとしています。

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低気圧の発達と非常に激しい雨の仕組み

低気圧が発達しながら沿岸を進むため、風も強まり、横殴りの雨になる所もありそうです。傘をさしていても濡れることがあるため、レインブーツや撥水加工のコートを用意しておくと安心だと呼びかけています。

午後は次第に天気が回復し、風も収まってくる見込みです。お帰りの際は、傘の置き忘れにも注意するよう案内されています。

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予報でいう「非常に激しい雨」とは、1時間雨量が50ミリ以上80ミリ未満の雨を指します。滝のように降り、ゴーゴーと降り続くイメージだと説明されています。

この強さの雨では、傘はほとんど役に立たないレベルとされています。木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどだとしています。外では水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険だと示されています。

1時間50ミリの雨がもたらす量と影響

1時間に50ミリの雨とは、雨水が流れ去らず、その場にそのままたまった場合に、降った雨の高さが50ミリになる量を意味します。1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。

傘を開いた面積はおおむね1平方メートルなので、1時間傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が傘に当たる計算になります。数字で見ると、傘の防水性能だけでは受け止めきれない量だと分かります。

ただし実際には、周りの雨水が集まるため、その地点に降った雨の量より多くの水がたまることもあると説明されています。非常に激しい雨が予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に十分注意してください。

朝の通勤・通学と雨のピークが重なる点も見逃せません。出発前に雨雲の動きを確認し、傘に加えて防水性の高い靴や上着を準備しておくと、移動中の負担を減らせるでしょう。

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6日から9日は気温の急変と寒さに注意

明後日6日（金）は日差しがたっぷり届き、気温がグンと上がる見込みです。最高気温は東京都心で25℃と、10月25日以来、12日ぶりの夏日になるかもしれません。

湿度が低めでカラッとした暑さになりますが、少し動くと汗ばむくらいです。前日との気温差だけでなく、朝晩と昼間の寒暖差も大きくなるため、服装選びは慎重にしてください。重ね着しやすい服装が役立つとされています。

7日（土）は冬型の気圧配置になるため、平野部はおおむね晴れる見込みです。最高気温は20℃前後ですが、日陰では風が冷たく感じられそうです。

夜はグッと気温が下がり、8日（日）の朝は東京都心で9℃と、今シーズン初めて10℃を下回りそうです。朝晩の冷え込みへの備えが必要になります。

9日（月）は南部を中心に雲が多く、朝から気温はあまり上がりません。最高気温は東京都心でも14℃と12月上旬並みで、日差しがほとんどなく、一段と寒く感じられるでしょう。昼間のお出かけにも、厚手の上着やコートが必要です。