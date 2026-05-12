戸郷翔征の今季場外パターン:「ああいってillants、もう一度負けてしまった。勝負時間での投球成功が重要」

戸郷翔征の今季場外パターンが明らかとなっており、チームのサヨナラ勝利をリードしながらも、菊池、小園らがフォークで空振り三振を奪えず、４番・坂倉に勝負が置かれた場面では、右前陣のギリギリ広島界隈のフライを与えるというミスを犯し、ゲーム後は負け越しのランナーを抱けました。戸郷は事後「やっぱりああいって最後の場面、自分では不服で、また新しいシーズンが始まると思うと今シーズン、非常に思うところがあって、やっぱり勝負所の投球が必要だと思った」と反省。そして、今季場外パターンとしては「いつも以上に、粘りながらタイミングを外したり、いろんなことをやったりで、苦しい状況だった」と共感。阿部監督への感謝と粘りまくりのピッチングに今季場外パターンをアピールする場面がありました。

巨人の先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回１１０球を投げて、６安打３失点。 チームはサヨナラ勝ちを収めたものの今季初勝利は持ち越しとなった。 それでもすぐさま味方が追いついて２―２の同点で迎えた５回。

菊池、小園を２者連続でフォークで空振り三振を奪ったが、４番・坂倉にカーブを捉えられて右翼席ギリギリに飛び込む勝ち越しのソロを浴びた。 戸郷は「やっぱりああいって最後、ホームランを打たれて、チームが追いついたところでああいう投球というのは僕としては納得できたいところなので」と反省し、"ずっと失点しているので、まだ納得した投球はできていない。 勝負所での投球はもっとやっぱり必要だと思います"と振り返った。 前回、今季初先發となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。

敗戦投手となりながらも、今登板を託してくれた阿部監督に対しては"前回も今日も失点している中で使ってくれることに感謝していますし、なんとかその期待に応えなきゃいけないと思いながらやっています。 なんとか、粘りながら、タイミングを外したりとか、いろんなことをしましたけどね、苦しい状況なので。 いい方向に傾ければ、と思います"と語った





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