戸郷初白星、久々の勝利で恥じない姿で

戸郷が久々の勝利で首位ヤクルトを制し、今季最多６貯金を奪い、自信を高め最高の先発勝利を達成した。戸郷の見せ場は今後も期待されるが、自信が生まれるきっかけがあった。

巨人の戸郷翔征投手が今季３度目の先発で初白星を手にした。 不振にもがき、開幕ローテからも外れた男が、首位ヤクルトを７回５安打無失点。２４年７月以来、阿部政権下では最長タイとなる７連勝に導いた。

打線は、平山功太内野手が自身初の初回先頭打者本塁打を放つなど、立ち上がりの速攻で２点を援護。 巨人は福島・いわきでは１６年ぶりの勝利を挙げて貯金を今季最多の６とし、首位に１・５差に迫った。 勝利の瞬間、戸郷はゆっくりとベンチから歩み出た。 苦闘の日々を振り返りながら、いわきのファンの笑顔を見渡すその顔は、どこかスッキリとしていた。７回１１５球、５安打無失点で待望の今季初白星。

最近いいピッチングができていなかったですし、１年半ぐらい苦しい投球が続く中でも監督も使ってくれて。 その期待に応えられてよかったです。 先発勝利は、昨年９月１７日のヤクルト戦以来、２４４日ぶり。 お立ち台で喜びをかみしめた。

感情が爆発した。２―０の３回には安打や四球で１死満塁としたが、中軸を迎えた。 内山を空振り三振。 さらに増田には自己最速にあと１キロに迫る１５３キロ速球で中飛に打ち取り、雄たけびを上げてグラブをたたった。 常時１５０キロ台を計測した直球にスライダー、フォークで５Ｋ。

そうすることで、気持ちよく腕を振り抜き、球速以上に威力を感じる真っすぐ。 理想を追い求め、もがいた。 脳裏に刻まれた大エースの姿が手本だった。２軍調整中には苦手な読書にも挑戦したが、戸郷にとっての最強のエースとは―。 客観的な評価を申し上げつつ、菅野智之を的確に挙げた。

さらに怒ったり感情の高い場面があった。 満塁になり安打と四球を浴びたが、中軸を迎えた。 内山を空振り三振。 さらに増田には自己最速にあと１キロに迫る１５３キロ速球で中飛に打ち取り、雄たけびを上げてグラブをたたいた。

常時１５０キロ台を計測した直球にスライダー、フォークで５Ｋ。 試合後、戸郷は非常に充実した表情を見せた。 大局的に良い試合だった。 笑顔を見せることでチームの士気も下げるのかもしれない。

道理あってゲームで好調だった。 今後も、好調をキープさせて得点も出さなければならない。 投げても打たれたが、自信がなくなり捕手のサインに首を振ることも少なくなった。 自信を持って投げたいそんな場面があった。

納得した球を投げて快活していた。 チームのところへ勝負し、そしてそれを感じていた。 ERV Youngs / Sports Nippon / STD-AI / 2023-03-2





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