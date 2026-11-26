ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）による『VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collaboration with Google …

ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）による『VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collaboration with Google Gemini』受賞記者会見が26日、都内で行われた。

明確な信念を持ち、時代を切り拓く特別な“声（VOICE）”を持つ、あらゆる分野の人々を讃える同アワード。 『VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR（WOTY）』にはじまり、20年にわたり時代を彩る才能を讃えてきた『VOGUE JAPAN』のアワードは、『注目すべき人（THE ONES TO WATCH）』を経て、今年はその先へと進化。 新たな名称『STANDOUT VOICES』のもと、さらなる進化を遂げる。

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戸田は、ドラマ『リブート』でミステリアスな役どころを演じ、物語に緊張感をもたらしたほか、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』では主人公・細木数子の10代から晩年までを演じきった。 年齢や経験を重ねることで深まる表現力を生かし、大胆な役柄に挑戦してきたことなどが評価された。10代、20代の頃はがむしゃらに仕事に励んできたという戸田。