DeNAベテラン捕手戸柱隆雅がオリックス・バファローズへの移籍を決めたことを発表した。11年間の横浜DeNAベイスターズ生活に別れを告げ、新天地で全力を尽くす意向を示している。

横浜DeNAベイスターズのベテラン捕手、 戸柱隆雅 が球団を退団し、オリックス・バファローズへの移籍を決めたことを正式に発表した。戸柱は自身のSNSなどで「いつも応援してくださる皆様へ」と題した長文のメッセージを配信し、移籍を決意した本人の言葉でその意思を明確に伝えた。この発表により、11年間所属したチームを去り、新しい舞台でプレーすることとなった。

戸柱隆雅が移籍を決めた経緯とメッセージ

戸柱隆雅はこのたびの移籍について、716文字に及ぶ長文で胸の内をつづった。彼は去りゆくDeNAベイスターズに対し、「嬉しいことも悔しいことも、苦しいこともありましたが、そのすべてが自分自身を成長させてくれたと強く感じています」と感慨を吐露している。長く共にしてきたチームでの経験が、自身のキャリア形成においていかに重要なものだったかを振り返り、感謝の気持ちを表明した。

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その中で、戸柱が最も印象に残っている出来事として、指令塔としてチームを牽引した2024年のポストシーズンを挙げている。当時のチームは下克上を果たし、日本一という栄冠を手にしたが、その立役者の一人として戸柱もその瞬間を共有してきた。その経験が、現在の彼の決断にも大きな影響を与えているようだ。

DeNAファンとチームメートへの感謝の意

DeNAのファンコミュニティに向けても、戸柱は心からの感謝を寄せた。彼は「皆様の声援や支えが、自分にとってどれだけ大きな力になっていたか、言葉では言い尽くすことができません」とファンへの思いを語り、長年にわたる支持に対する恩義を伝えた。11年という歳月をともに過ごし、数々の勝利や悔しさを共有してきたファンとの絆は、彼のキャリアにおいて最も重要な支柱の一つであったと言える。

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また、苦楽をともにしてきたチームメートたちに対しても、「一緒に野球ができて、本当に幸せでした。ありがとう」と、あふれる思いを連ねて伝えている。 locker roomにおける結束や、日々の練習から試合までを共に過ごしてきた仲間たちとの関係性は、彼の人間性としても大きく成長させてくれた部分であり、このメッセージからは深い友情と敬意が感じられる。

オリックスでの新たな挑戦と今後の展望

新天地となるオリックス・バファローズに対しても、戸柱は前向きな覚悟を示している。彼はその球団に対して、「自分のことを本当に評価していただき、心が熱くなるような言葉や想いを伝えていただいたことが、本当に嬉しく、ありがたく感じました。新しい居場所をつくっていただいたことに、心から感謝しています」と気持ちを届け、受け入れ態勢への感謝を伝えた。

さらに、「オリックスバファローズのために、自分の全てを出し切りたいと思います」と、新天地での活躍への強い意欲を表明した。来季で37歳を迎えるベテラン捕手でありながら、卓越したリードと勝負強い打撃には定評がある。今季は42試合出場にとどまったものの、若手捕手への献身的なアドバイスなどを通じて、精神的支柱としてチームをけん引する役割を果たしてきた経験を活かし、新たなチームでの指導者兼プレイヤーとしての役割を期待されている。

戸柱のキャリアとDeNAでの貢献の総括

ベイひと筋11年という長期にわたる在籍期間を通じて、戸柱はDeNA野球の重要な一部として君臨してきた。特に昨シーズンの日本一への貢献は、彼の捕手としての価値を高める決定的なエピソードとなった。今季は出場機会は限られたものの、その存在感はチーム内で決して薄れておらず、後進の育成に尽力することで、次の世代へのバトンタッチを円滑に進める役割を担っていた。オリックスでは、自身の経験を活かしつつ、新たな監督やチームメートとの連携のもと、捕手としての真価を再び世に示すことが求められる。