コーエーテクモゲームスは11月24日、『仁王3』の第二弾DLC「天草大乱」を12月17日に配信すると発表した。

コーエーテクモゲームスは11月24日、『仁王3』の第二弾DLC「天草大乱」を12月17日に配信すると発表した。 あわせて本編とDLC2つを収録した『仁王3 Complete Edition』の発売決定も明かされた。

こちらではXBOX Series X|S向けに『仁王』シリーズが初登場となる。 『仁王3』は和風ダークファンタジーの世界観と高難度アクションを特徴とする『仁王』シリーズの最新作だ。 のちの江戸幕府3代将軍「徳川家光」となる若武者「徳川竹千代」を主人公として、妖怪に支配された日本を救うため、江戸・戦国・平安・幕末といった複数の時代で戦いに挑んでいく。 シリーズ初となるオープンフィールドの採用や、「サムライ」と「ニンジャ」二つのバトルスタイルを切り替える戦闘が特徴となっている。

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本作は2月に発売され、シリーズ最速の約2週間で100万本を突破している。 本作については8月19日にDLC第一弾「慶安地獄変」が配信されていたが、この度第二弾となる「天草大乱」の配信日が12月17日に決定した。 本DLCでは1637年に起きた島原・天草一揆を題材として、1638年の島原を舞台とする物語が描かれる。 天草四郎に率いられた一揆衆との戦いを通して、「慶安地獄変」から続く陰謀が明らかになるという。

また、そのなかでは立花宗茂といった過去の『仁王』シリーズ作品に登場した人物も参戦するそうだ。 また、DLC第一弾・第二弾の両方を所持していると、高難易度モード「仁王の旅路」が追加される。4周目にあたる本モードでは装備の最上位希少度「神宝」も解放され、よりビルドを突き詰めることができるようになる。 そのほかにも新たな守護霊や武技、スキルなども多数追加される。 さらに新たなエンドコンテンツ「修羅の戦場」も登場。

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敵がひしめくフィールドを制圧して、階層ボスに挑み、次なる階層に突き進む幾度もの戦いが待ち受けるという。 修羅の戦場の各階層は、複数の「戦域」で構成されるフィールドが舞台。 各戦域を支配するボスを倒すことで戦場効果を獲得でき、その階層での戦闘が有利になる。 戦場効果には堅実なパラメータ底上げと特殊な追加効果があり、後者はビルド次第で思いがけない相乗効果により圧倒的なパフォーマンスを発揮する場合もあるそうだ。

戦域の攻略順や階層ボスに挑むタイミングはプレイヤーの自由。 戦域ボスの種類、戦場効果の内容の一部など、地図からさまざまな情報を得られるので、自らのプレイスタイルとビルドに応じた戦略を立てることが重要そうだ。 修羅の戦場でのみ入手・生成できる「常世の品」の装備品は、戦場の強敵を倒せば性能がさらに高まることもあるという。 あわせて、ゲーム本編と2つのDLCを収録した『仁王3 Complete Edition』の発売も発表。

こちらはPS5/XBOX Series X|S/PC（Steam）向けに2027年1月28日発売予定だ。 XBOX Series X|S向けには『仁王』シリーズ初登場となる。 価格は税込8580円で本日よりデジタルプレオーダーが開始される。