戦前の「必敗」分析を劇で検証 劇団チョコレートケーキ「帰還不能点」再演

劇団チョコレートケーキの舞台「帰還不能点」が6月27、28の両日、兵庫県西宮市の県立芸術文化センターで上演される。5年前に初演した作品の再演で、脚本の古川健は「5年前より戦争が身近になった今、どう向き合うか一緒に考えるきっかけになれば」と語る。日米開戦直前に首相直属機関として実際に設置され、対米戦研究で「必敗」の結果を導き出した「総力戦研究所」。所属した若手エリートたちが終戦から5年後に集い、どの時点で日本が引き返せなくなったのかを劇中劇で検証していく物語だ。古川は戦後70年を過ぎた頃に戦争体験者の話を聞く機会があり、「生で聞く戦争のリアルは肌触りが違った。これから生まれる子供たち世代はこれを聞けないんだ」と感じ、「戦争という選択肢をいかに避けるか、という未来への教訓を考えるため」に連作に着手した。史実をベースにしつつも、今作はフィクション。「事実に対する尊敬を失うと軽くなるけれど、事実の奴隷になると想像力の翼が生えてこない」と演劇としてのバランスを重視し、劇中劇というエンターテインメント的な手法を採用した。作品の中で葛藤し、苦悩し、あるいは諦めていくエリートたちの姿は生々しい。「今、改めて（過去の戦争を）見ると、『どこで止まれたのか』を考えられる瞬間がある。心が感じたことを信じて声を上げることが戦争を止める第一歩になると思います」と力を込めた。

劇団チョコレートケーキ の舞台「 帰還不能点 」が6月27、28の両日、 兵庫県 西宮市の県立芸術文化センターで上演される。5年前に初演した作品の再演で、脚本の 古川健 は「5年前より戦争が身近になった今、どう向き合うか一緒に考えるきっかけになれば」と語る。

日米開戦直前に首相直属機関として実際に設置され、対米戦研究で「必敗」の結果を導き出した「総力戦研究所」。 所属した若手エリートたちが終戦から5年後に集い、どの時点で日本が引き返せなくなったのかを劇中劇で検証していく物語だ。 古川は戦後70年を過ぎた頃に戦争体験者の話を聞く機会があり、「生で聞く戦争のリアルは肌触りが違った。 これから生まれる子供たち世代はこれを聞けないんだ」と感じ、「戦争という選択肢をいかに避けるか、という未来への教訓を考えるため」に連作に着手した。

史実をベースにしつつも、今作はフィクション。

「事実に対する尊敬を失うと軽くなるけれど、事実の奴隷になると想像力の翼が生えてこない」と演劇としてのバランスを重視し、劇中劇というエンターテインメント的な手法を採用した。 作品の中で葛藤し、苦悩し、あるいは諦めていくエリートたちの姿は生々しい。

「今、改めて（過去の戦争を）見ると、『どこで止まれたのか』を考えられる瞬間がある。 心が感じたことを信じて声を上げることが戦争を止める第一歩になると思います」と力を込めた。 作品は、歴史的事実に基づきながらも、劇中劇という形で戦争の枢軸を問い直す上演作品である。 開戦前夜に首相直属の機関として设置された「総力戦研究所」が、対米戦で必ず負けるとの結論を出したにもかかわらず、日本が戦争の道を進んだ背景を、若手エリートらの終戦後の集まりを通して浮き彫りにする。

脚本を担当した古川健氏は、70年を過ぎて生の体験者の声を聞く機会を得て、そのリアリティに衝撃を受け、戦争体験が次世代に引き継がれない現実を前に、未来への教訓としての作品制作を決意したという。 史実への敬意を持ちながらも、演劇としての創造性を尊重する姿勢を貫き、事実だけに縛られないフィクションの手法を選んだのは、観客の想像力を喚起し、歴史と向き合う独自の視点を提供するためだ。

作品では、研究員たちが次第に戦争への歯止めを失っていく過程が、人間としての弱さや組織の力学とともに詳細に描かれ、その苦悩と葛藤の描写が、現代の観客にも強い示唆を与えるものとなっている。 古川氏は、過去の戦争を改めて見つめ直すことで、日本がどこで転換点を迎えたかを考える機会が生まれ、個々人が心に響くもの感じ取り、声を上げることの大切さを述べている。 これは単なる歴史の再現ではなく、現代に生きる私たちが和平や対立の回避について深く思索する契機となる舞台である。

再演に際し、5年前と比べて戦争の現実味が増したと感じる現代社会において、本作が観客に与える問いは一層重みを増している。6月27日と28日の両日、兵庫県西宮市の県立芸術文化センターで上演され、戦争の記憶とどう向き合うかについて、観客と共に考える一幕となるだろう。 全編を通じて、史実に基づきつつも劇場ならではの表現で、戦争の回避という普遍的なテーマを浮き彫りにする。 古川脚本の深みと、劇中劇という形式の巧みさが相まって、過去と現在を繋ぐ強いメッセージを発信する作品である。

観客は、エリートたちの苦悩を通して、個人と組織、そして国家の運命について考えさせられる。 上演時間は2時間程度を予定し、現代の Arms Control や国際関係を彷彿とさせる内容となっている。 チケット情報は芸術文化センターの公式サイトで確認できる。 終戦後75年以上を経た今、戦争体験者の高齢化が進み、生の声を聞く機会が急速に失われつつある中で、本作のような演劇作品が記憶の継承に果たす役割は大きい





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