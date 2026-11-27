11月29日に東京・両国国技館で開催されるプロボクシング3大世界戦の公式会見が27日、都内で行われ、メインイベントでWBA世界バンタム級王者の増田陸（29＝帝… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

11月29日に東京・両国国技館で開催されるプロ ボクシング 3大世界戦の公式会見が27日、都内で行われ、メインイベントでWBA世界バンタム級王者の 増田陸 （29＝帝拳）に同級1位の 堤聖也 （30＝角海老宝石）が「勝って（増田のベルトの）価値が出ないまま終わらせる」と断言。

戦わずして“降格”させられた前王者が現王者を挑発した。 今回は休養期間に比嘉大吾（志成）との王座決定戦を制した増田に挑戦する形になったが「（増田に）リスペクトは持っているけど、増田選手のベルトは僕に勝って初めて価値が生まれる。 価値の出ないまま終わらせる」と語った。 10月の対戦発表会見で堤は保持していたベルトを持参し、増田のベルトの横に並べて壇上に置いた。 この日、壇上にベルトはなかったが「（会場に）持ってきているが、ここに出すつもりはなかった。

Advertisement

チャンピオンの務めでもあるので、ちゃんと持ってきてはいます」と“王者”のプライドもチラリをのぞかせた。 自信の挑発には明確な根拠もある。 試合を想定して調整していく中で「勝機がはっきりと見えた」という。