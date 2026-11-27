プロボクシング3大世界戦（29日、東京・両国国技館）の公式会見が27日、都内で行われ、WBA世界バンタム級1位の堤聖也（30＝角海老宝石）が、同級王者の増田陸… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング 3大世界戦（29日、東京・両国国技館）の公式会見が27日、都内で行われ、WBA世界バンタム級1位の 堤聖也 （30＝角海老宝石）が、同級王者の 増田陸 （29＝帝拳）に「勝って（増田の）ベルトを無価値にする」と宣言。

戦わずして“降格”させられて挑戦者になった前王者が現王者を挑発した。 挑戦者に立場が変わっても、堤の心中はいまだ世界王者だった。

Advertisement

「増田選手のベルトは僕に勝って初めて価値が生まれる。 価値の出ないまま、無価値のまま終わらせたい」。 壇上で並んで座る現王者と、その前に置かれたチャンピオンベルトに視線もくれず、正面を見てきっぱりと断言した。 2度目の防衛を果たした昨年12月のドネア（フィリピン）戦で鼻骨を骨折。 その後、治療のため試合ができず、休養王者になった後、一方的にランキング1位に降格させられた。