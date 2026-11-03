我が家杉山万引き書類送検、坪倉が謝罪しグループ活動継続へ

お笑いトリオ我が家の杉山裕之が万引き容疑で書類送検された件を受け、坪倉由幸がラジオ番組で謝罪し、残る2人で活動を継続する方針を示した。

お笑いトリオ「 我が家 」の 坪倉由幸 （49）は、月曜レギュラーを務める MBSラジオ 番組「 ヤングタウンA 」に出演し、相方の 杉山裕之 （49）による窃盗容疑での書類送検を受けて謝罪を行った。

坪倉は番組冒頭で、ファンの皆さんやスタッフ、メンバーに対して詫びを入れ、貴重な放送枠を使ってこの件について発言する許可を得たと説明した。彼は2026年10月14日に杉山が都内のスーパーで食料品の万引きを行い、警察に書類送検された事実を明らかにした。

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謝罪と今後の活動方針の表明

坪倉はまず、被害を受けた店舗の関係者に対し深くおわびを述べた。さらに、芸人グループ「我が家」を支えてきたスタッフの皆様、先輩・後輩芸人、そして長年応援してくださっているファンに対しても、心からの謝罪の意を表した。

現段階での判断として、杉山は謹慎処分となっていることが伝えられた。この処分により、トリオとしては谷田部亮介と坪倉の2名で活動を続けていく予定であると明かした。

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放送時点の状況とスタッフへの感謝

番組収録の都合上、11月2日の放送時点で杉山の法的な状況がどうなっているかは不明であると指摘した。しかし、現在の活動スケジュールやチームとしての意思決定は、謹慎処分の影響を踏まえて進めていることを強調した。

坪倉は放送に時間を割いてしまったスタッフやメンバー、そして聴取しているファンに対し、改めて謝罪の言葉を述べた。自身の役割であるオープニングトークの担当でもあり、この話題での進行は気まずさや負担を感じている様子も伺わせた。

周囲の気遣いと自虐ネタでの笑顔創出

今回の件を通じて、多くの人から連絡や気遣いの言葉を寄せられたことに感謝を表明した。「ご飯に行こう」といった誘いなども受けたが、それは紛れもない優しさとサポートの现れであると受け止めていると語った。

一方で、杉山の謹慎という別件とは別に、自身の薄毛問題に対して周囲が過度に気を遣っているのを感じているとも明かした。自分自身は気にしていないが、人々が気を遣ってくれていることに対して申し訳なさを感じているとして、自虐的なトークでスタジオの空気を和ませた。