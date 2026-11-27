スマートテレビを廃止しVHSやDVD、ゲームボーイを取り入れた母親のインタビューしました。子どもたちの視聴時間や口論が減り、親の負担も軽減された1年間の変化を語ります。

なぜか、子どもたちはネットにつながる大きなテレビの時より、VHSプレーヤー付きのこの小さなテレビのほうが、ずっとすんなり離れられることに気づいた。 理由は分からない。 画面が小さいからかもしれないし、物語の展開がゆっくりだからかもしれない。

いずれにせよ、激しいかんしゃくを起こされることなく電源を切りやすい。 また、動画配信サービスのように、YouTuberを選んで見ることもできない。 私は子どもたちにYouTuberを見せたくないのだが、NetflixやDisney+からその選択肢を削除するのはほぼ不可能だと分かった。 （編集部注：アメリカを中心にNetflixもDisney+も子ども向けの人気YouTuberを積極的に配信する動きが強まっている）VHSテープを使うと、テレビを見るまでにちょっとしたハードルができるため、今では視聴時間が大幅に減った。

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ボタンを押すだけで何千もの選択肢が出てくるほど簡単ではない。 テープが巻き戻されているか確認し、予告編を見終えてから映画を見て、その後にもう一度巻き戻さなければならない。 映画が終わるとテレビを消す。 それが自然な終わりに感じられる。