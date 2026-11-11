成田空港滑走路新設に対する世代別世論：高齢者主導の説明会

成田国際空港会社が土地収用制度を検討。成田市・多古町・芝山町の住民説明会で、高齢者が主導し若者の意見は少なく。空港拡張に対する世代間の違いが浮き彫りになった。

成田国際空港会社 (NAA)は、滑走路新設に向けて 土地収用制度 の導入を検討している。10月下旬からは 成田市 、 多古町 、 芝山町 の住民を対象に3回にわたり事前説明会を開催した。

説明会の開催状況と主な参加者

説明会会場には高齢世代の居住者が多く参加した。若者の声はほとんど聞こえず、参加者の構成は主に70歳以上の方々に偏っていた。会場での雰囲気は、空港拡張に対して一定の受容的姿勢が見られた。

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世代別の空港拡張観点

41歳の芝山町出身・高橋秀真氏は、空港が地域に経済効果をもたらすと語った。「空港に対してネガティブな感情を持つ人は聞いたことがない。子育てもしているが、地域にお金が入ることに注目している」

同じく芝山町出身の24歳・大木陽卓さんは、空港に対する抵抗感を示さなかった。「成田空港は生まれたときからそこにあった。物流会社から内定を得ている状況で、当たり前に受け止めている」

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土地収用制度の活用意図

NAAは、成田開港以来の48年間で地元産品の商品開発や販売を行う企業を通じて、空港と地域の連携を深めてきた。土地収用制度を利用することで、拡張に必要な用地を迅速に確保しつつ、住民への還元策を検討している。

今後の展開と住民への影響

説明会で示された意見の中では、直接的な恩恵を受けない世代が多い一方で、地域経済の活性化に期待する声が多かった。今後、NAAは住民への説明を継続し、必要に応じて補償やサービス提供を行う計画だ。大規模拡張の最終決定は、6月末の公聴会で行われる見込みである。