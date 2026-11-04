成田凌が東京国際映画祭で最優秀男優賞受賞 長塚京三以来2年ぶりの日本人受賞

第39回東京国際映画祭クロージングセレモニーにて、映画「男ともだち」の成田凌が最優秀男優賞を受賞。日本人俳優の同賞は24年受賞の長塚京三以来となる。

第39回 東京国際映画祭 のクロージングセレモニーが4日、ヒューリックホール東京にて開催され、コンペティション部門に出品された映画「 男ともだち 」で主演を務めた 成田凌 が 最優秀男優賞 を受賞した。この栄誉は、24年の第37回 東京国際映画祭 で映画「敵」により 最優秀男優賞 を獲得した長塚京三に続き、日本人俳優として2年ぶりの快挙となる。

成田凌の受賞歴と俳優としての歩み

成田凌は過去に多数の受賞歴を持つベテラン俳優であり、18年度には日本アカデミー賞新人俳優賞、翌19年度には日刊スポーツ映画大賞の石原裕次郎新人賞およびキネマ旬報ベスト・テン助演男優賞を受賞している。さらに21年度にはブルーリボン賞助演男優賞も手にしており、その演技力は業界から広く認められている。

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24年の第37回東京国際映画祭では、成田凌が主演を務めた映画「雨の中の慾情」がコンペティション部門に出品されたものの、その際には賞を逃していた。今回の「男ともだち」での受賞により、自身の演技に対する評価がさらに高まり、国際的な舞台でその存在感を改めて示すこととなった。

映画「男ともだち」のストーリーとキャスト

映画「男ともだち」は、直木賞作家の千早茜氏の著作を初の映画化した作品である。成田凌は、主演の松岡茉優が演じる描きたいものを見失った京都在住の29歳イラストレーター神名を、出会った頃から深く理解する大学時代の先輩ハセオとして演じ分けた。この役柄は、成田凌の演技の幅を広げる重要な役割となった。

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劇中の設定通り、成田凌と松岡茉優は19年のフジテレビ系ドラマ「磯野家の人々～20年後のサザエさん～」において、松岡がワカメ、成田がタラオを演じて以来、7年ぶりの共演を果たした。この再会は、物語の情感を深める重要な要素となり、観客の期待を裏切らない演技を見せた。

映画のストーリーでは、数年前に絵本で賞を取り脚光を浴びたが、最近はむちゃなクライアントワークに神経をすり減らし、惰性と不毛な恋愛に逃げる日々を送っていた神名が描かれる。出会った頃からなぜか深く理解をしてくれる男ともだちハセオからの思いがけない電話をきっかけに、7年ぶりに再会した二人の間で、甘く、苦く、ひりひりとした時間が動き出す。

監督と俳優の関係を振り返る

監督の三島有紀子は、16年に映画「少女」、17年に映画「幼な子われらに生まれ」がJAPAN NOW部門で上映されるなど、東京国際映画祭とは縁が深い。松岡茉優は初タッグとなる一方、成田凌は18年映画「ビブリア古書堂の事件手帖」以来の同監督とのタッグである。この組み合わせが、作品のクオリティをさらに引き上げたと言える。

映画「男ともだち」では、愛していないはず、だけど失いたくないという複雑な感情が描かれる。あの頃も今も変わらない温度で接してくれるハセオと過ごす3つの夜が、神名の人生を大きく変えていく過程が描かれている。成田凌の演技は、この感情の機微を見事に表現しており、受賞にふさわしい成果を残した。

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今後の映画祭と関連イベントへの影響

今回の受賞により、映画「男ともだち」は6日に公開され、多くの観客にその物語が届けられる。成田凌の演技は、映画の重要な柱となり、観客の心を動かす存在となるだろう。また、東京国際映画祭での受賞は、日本の映画産業における重要な出来事であり、今後の作品制作にも影響を与える可能性がある。

この受賞は、成田凌のキャリアにおける新たなマイルストーンとなるだけでなく、日本の俳優たちの国際的な活躍を後押しするものともなる。今後の映画祭や関連イベントにおいて、彼の演技がどのように評価されるかが注目される。また、映画「男ともだち」の興行成績や批評家からの評価も、今後の展開にとって重要な要素となるだろう。