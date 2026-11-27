Steamレビューは“やや不評”に。

本作では、一部ローカライズに生成AIが使われていることが明言されており、一部の成人向けシーンで「I can't translate explicit sexual content（露骨な性的コンテンツは翻訳できません）」と表示されていることも問題視されました。

一般的に生成AIは18禁コンテンツについての扱いが難しく、画像の生成などをAI側から拒否されることがあります。 ローカライズに生成AIを使用していることによって、AI側から拒否されたメッセージがゲームに実装されてしまったのかもしれません。 運営プラットフォームのひとつ「EROLABS」による公式ポストでは、ゲームの技術的問題について把握していることが11月26日に報告されていました。

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このポストはAI翻訳の件とは関係がなかったようですが、ユーザーからAI翻訳についての指摘があり、EROLABSは開発チームにその問題について共有したようです。 そういった経緯がありつつ、本作の公式Xが11月27日に「一部のシナリオにおいて未翻訳のテキストや誤った文字列が表示される不具合を確認している」として謝罪。 一部シナリオではテキストの修正を完了しているそうで、残りのシナリオについても順次修正を反映していくそうです。 は記事執筆時点で253件中29%がおすすめする“やや不評”と厳しい状態になっています。