憲法公布80年 各紙が改憲論議停滞を指摘

日本国憲法公布から80年を迎え、主要紙の社説は安全保障環境の悪化や現実との乖離を指摘。改正に向けた国会での議論加速と、自衛隊明記などの具体的方針を巡る見解の違いが浮き彫りとなった。

日本国憲法 は3日、公布80年を迎えた。朝日新聞を除く主要5紙が同日付で社説を掲載し、現行憲法と国際情勢や国内実態との間に生じている乖離について論じた。 産経新聞 と 読売新聞 は、現実社会の変化に即した憲法改正が必要であり、国会における改憲論議の停滞は許されない立場を示した。一方、 毎日新聞 は現実を憲法の理念に近づける努力が求められるとし、アプローチに違いが見られた。

安全保障環境悪化と憲法前文の現実

産経新聞は、日本を取り巻く安全保障環境の深刻さを強調した。同紙は、日本が核武装した反日的な専制国家である中国、ロシア、北朝鮮に囲まれている現状を指摘。憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義」という文言は、現在の地政学的現実とはかけ離れていると断じた。このため、国を守る明確な規定がない現憲法では、日本と国民を守り抜くことは難しいとの見解を示した。

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また、衆参両院の憲法審査会に対しては、条文案作成に着手しなければならないと求めた。参院憲法審については、衆院以上に議論が停滞しているとして、「いつまで蝸牛のような歩みを続けるのか」と批判した。読売新聞もまた、80年の間に一度も改正の発議さえ行われていないため、現実社会とのずれが拡大の一途を辿っていると憂慮した。近年、中国がロシアと連携して日本を威圧するなど、安全保障環境は厳しさを増していると指摘した。

与党の姿勢と各紙の改憲への期待

読売新聞は、自民党が来年の国会発議を目指していることを評価しつつ、時代の変化に即して国の最高法規を見直していくことは国会の責務だと述べた。これに対し、毎日新聞は「力による支配」が幅を利かせ、平和が大きく損なわれる戦前の様相を呈する世界を目の当たりにしていると描いた。敗戦の教訓を新憲法に託した日本も、その現実を直視せざるを得ないとした。

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毎日は、憲法と現実の乖離の要因は、無軌道な現実が堅守すべき憲法の理念を逸脱していることにあると分析。必要なのは現実を理念に近づける努力であり、国会に求められるのも憲法を具現化する議論だとした。第9条については、産経が「改憲の本丸」と位置付け、読売は「憲法と現実との乖離が最も顕著」と評価した。自民党は自衛隊の明記を掲げており、日本維新の会は2項を削除し集団的自衛権の行使を全面的に認めるよう主張している。国民民主党も自衛権の保持を明記すべきだと述べている。

日経と東京の視点 熟議と立憲主義

日経新聞は、憲法は一切の変更を許さない不磨の大典ではないとし、社会の変化に応じ見直しの要否を吟味することも重要だと記した。衆院解散の条件や人工知能時代の人身保障なども改正の論点になるとしたが、改正には幅広い国民の理解が欠かせないとして熟議を求めた。東京は、常に改憲論にさらされながらも今なお色あせない憲法の意義を考えると主張した。

東京は、高市早苗首相が9月の国連総会での演説で「専守防衛」の文言を使用した事例を挙げた。9条改正を主張してきた改憲論者の高市氏でも、首相として憲法の縛りを勝手に解き、武力による威嚇や武力の行使につながりかねない自衛隊の海外派遣をすることはできないのは当然だと説いた。これは憲法の拘束力の強さを示す例として提示された。

直近選挙結果と今後の国会動向

直近の国政選挙である衆院選では、改憲勢力が圧倒的多数を占めた。この結果を踏まえ、国会がいま何をやるべきかは明白であると結論づけた。各紙は、改正原案の条文化入れや時代に合わせた改正論議深化、立脚点を忘れぬ国づくりなどを提言している。これらの社説は、憲法公布80年という節目において、日本の将来像をどう描くかという重要な問いを投げかけている。