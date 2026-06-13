慶応、5年ぶりの決勝進出 渡辺和大が連続8奪三振の快投で牽引

慶応義塾大学が大学野球選手権で5年ぶりに決勝に進出。先発投手渡辺和大が140キロ台後半の速球と鋭いスライダーで大会タイ記録の8者連続三振をマークし、15奪三振の快投を披露した。堀井監督は渡辺の多彩な投球を絶賛し、チームは逆転の3点を奪いながら日本一への軌道に乗った。

慶應義塾大学が 大学野球 選手権大会で、5年ぶりに決勝へ進出したことが明らかになった。 昨シーズンは2021年に優勝したものの、その後は決勝に届かず、今回の復活はファンに大きな歓喜をもたらした。

決勝進出の立役者は4年生の先発投手、渡辺和大（高松商業高等学校出身）である。 渡辺は試合開始直後から140キロ台後半の速球と切れ味鋭いスライダーを駆使し、初回に2奪三振で三者凡退を達成した。 その勢いは止まらず、2回から4回にかけて2死状態までに計8人連続で三振を奪うという驚異的なパフォーマンスを見せ、これは第50回大会で愛知学院大学の筒井和也（元阪神）が記録した大会タイ記録と肩を並べるものだった。

さらに4回までに奪三振数は10に達し、5回に入っても外野に打球を許さない完璧な投球を続けた。6回に死球で走者を出したものの、続く三振でピンチを切り抜け、7回でも四球で走者を出すものの、後続の投手が緊迫した場面でも得点を許さない守備を見せた。 右腕は3盗を許したが、悪送球が重なる中で1点差まで追い詰められる場面でも、四球と内野安打で満塁となった直後に水野投手へ交代し、2番打者の高岡を打ち取って二ゴロ併殺のピンチ脱出を果たした。

相手チームのチャレンジもすべて棄却され、慶大はその後の連打で勢いを保ち、一宮のタイムリーなどで一挙に3点を追加し、試合を優位に進めた。 結果として、慶応は2021年の第70回大会以来、再び決勝に進出する栄光を手にしたのである。 堀井監督は試合後、「昨シーズンのチャンピオンチームは非常に強力で、最後まで油断できなかった。 特に渡辺が本当に良い投球を見せてくれた。

今日のキレと制球力は抜群で、彼の投球は多面的だった」と称賛した。 また、渡辺自身もインタビューで「前年度王者の東北福祉大学は最高の相手だった。 ここが大一番だと思って投げた。 自分のコンディションは良く、自然体で投げられた。

記録は意識していなかったが、言われて気付いた。 大会記録に並べられて嬉しい」と語り、後半にランナーを多く出したことへの反省と、慶応が波に乗っている中で日本一を目指す決意を熱く語った。 今回の結果は、渡辺の圧倒的な投球とチーム全体の結束が結実したものであり、今後の大会展開に大きな期待が寄せられる





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慶応義塾大学 大学野球 渡辺和大 連続三振 決勝進出

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