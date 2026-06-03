慶、兄・賢への思いを語る AI時代だからこそ人間の創作に価値

SOFT BALLETのメンバーだった兄・森岡賢を偲び、慶がAI時代における人間の創作の価値について語った。家族で笑いながら思い出を話せるようになった今、兄の音楽を未来に伝えていきたいと述べている。

慶は、兄・賢に向けて最近思っていることを報告する形でコメント。 お兄には、AIが進化していくこの時代はどんなふうに見えているのかな。 今を生きる僕には、『とんでもないものが生まれてしまったな』と思うこともあります。

でも、お兄ならきっと、それすら使いこなしながら、さらに先を目指していたのかもしれないね。 ……いや、案外頭を抱えていた姿のほうが想像できるけど（笑）と想像を膨らませつつ、僕はやっぱり、人が自分自身で考え、悩み、絞り出して生み出したものには、特別な価値があると思っていますと持論を述べている。 そして変わりゆく時代に、僕たちはもしかすると、『自分の力だけで何かを作り上げる』最後の世代になっていくのかもしれない。

でも、だからこそ、すでに生まれている本物の音楽たちの価値は、これからますます大きくなっていく気がしていますとも意見し、また機会ができたら、お兄の好きだったあのフロアで、大きな音で曲を流して、みんなで天まで届くくらい盛り上がるから。 その時まで、待っていてくれなと結んでいる。 ファンに向けては、家族の中でも、今ではケンのことを笑いながら話せる時間が増え、懐かしい思い出に花を咲かせています。 これからも、ふと思い出した時にでもケンの作品を聴いていただけたら嬉しく思いますとメッセージを送った。

森岡賢はSOFT BALLETの元キーボーディストで、2014年に同じくSOFT BALLETのメンバーだった藤井麻輝とともにminus（-）を結成した。minus（-）は森岡賢の死後、藤井のソロユニットとして活動していたが、2021年に活動を終了。 そして藤井自身も2022年をもってライブ活動を引退した。 近年、人工知能（AI）の進化は目覚ましく、音楽制作の分野でもAIが作曲や編曲を行う事例が増えている。 こうした流れに対し、慶は人の手による創作の重要性を強調する。

彼は、AIが生み出す作品も魅力的だが、人間が苦悩し試行錯誤しながら作り上げた音楽には、魂が宿っていると信じている。 SOFT BALLETの楽曲は、まさにそうした人間の営みの結晶であり、その価値は時を経ても色あせない。 慶の兄である賢も、自らの感性と技術を駆使して独自のサウンドを追求したアーティストだった。 彼の残した音楽は、現在も多くのファンの心に響き続けている。

また、慶は兄を失った悲しみを乗り越え、家族としての絆を深めてきた。 彼は、賢との思い出を笑顔で語れるようになった今、その楽曲を聴くたびに新しい発見があるという。 SOFT BALLETやminus（-）の作品は、ただの過去の遺産ではなく、未来へと受け継がれるべき生きた芸術だと語る。 慶は、いつか再び賢と共にステージに立つことはできないが、その音楽を次世代に伝える使命を感じている。

彼はファンに対して、賢の作品を聴くことで、彼の存在を感じてほしいと願っている。 SOFT BALLETは1986年に結成され、日本の音楽シーンに多大な影響を与えたバンドである。 賢のキーボードプレイは、バンドのサウンドに不可欠な要素だった。 彼の死後、藤井麻輝はminus（-）をソロプロジェクトとして継続したが、2021年に活動を終了。

藤井自身も2022年にライブ活動から退いたことで、SOFT BALLET関連のプロジェクトは一区切りを迎えた。 しかし、慶は、兄の遺した音楽が決して忘れられることはないと信じている。 AI時代だからこそ、人間が創り出す音楽の真価が問われる。 慶のコメントは、そんな時代の中で、兄の作品が持つ普遍的な価値を再確認させてくれるものだった





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