クルマのメカ関連のメンテナンスで比較的ハードルが低く、DIYレベルでも手を出しやすいのがエアクリーナーの交換。走行すると確実に汚れていくので定期的なメンテでエンジンの状態を保とう。

クルマのエンジンまわりのメンテナンスの中でも比較的ハードルが低く、DIY初心者でも挑戦しやすいのがエアクリーナーの交換だ。 走行を重ねるごとに汚れが蓄積するパーツだけに、定期的な点検・交換でエンジン本来の性能を維持しよう。

エンジンまわりのメンテナンスと聞くと「DIYでは難しそう」「トラブルにつながると怖い」といった理由から敬遠してしまうユーザーも多いのではないだろうか。 しかし愛車の状態を常にチェックしてトラブルを未然に防ぐのもユーザー自身の役目だ。 日常点検などもそのひとつ。 そんなエンジンまわりのメンテナンスで今回注目したのがエアクリーナー（内部のろ過部品はエアクリーナーエレメントやエアフィルターとも呼ばれる）の点検・交換だ。

Advertisement

メンテナンスの中でも比較的ハードルが低く、なおかつ定期的な点検・交換が必要になるパーツなので、まずはここからDIYメンテナンスの経験を積んでいくのも良いだろう。 最初にエアクリーナーの役割について紹介しておこう。 ガソリンエンジンは空気とガソリンの混合気をシリンダー内で燃焼させ、その力によってピストンを動かしている。 そこでガソリンと同じく重要になるのが空気だ。