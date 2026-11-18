愛子さまはシンガポールでターマン大統領主催の昼食会に出席し、日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を祝う挨拶を行いました。東日本大震災の支援感謝や歴史的な絆への言及が含まれた全文を詳しく伝えます。

愛子さま は シンガポール のシャンムガラトナム大統領主催による昼食会において、日本と シンガポール の外交関係樹立60周年を記念する挨拶を行いました。 ターマン大統領 閣下からの温かいご招待により、 シンガポール 訪問が可能となったことへの感謝と、本日の午さん会および歓迎の言葉に対する深く感謝の意を示しました。

外交関係樹立60周年を祝う挨拶の要点

愛子さまは現在、シンガポールには3万人を超える日本人が居住し、シンガポールからは年間72万人を超える方が日本を訪れていると述べました。ターマン大統領ご自身もご家族で何度も日本を訪問され、日本に親しいお気持ちを抱いておられると伺い、非常にうれしく思っていると伝えています。

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また、シンガポールでは日本食や日本のポップカルチャーが人気であると聞いており、シンガポールの皆さまに日本に対する親愛の情を持っていただいていることをありがたく思うと述べました。同時に、わが国が東日本大震災などの大きな自然災害に見舞われた際、貴国から多くの温かい支援をお寄せいただいたことにも改めて深く感謝すると強調しました。

歴史の検証と相互理解への願い

愛子さまは両国が歩んできた道のりを振り返り、先の大戦においてシンガポールで多くの尊い命が失われ、さまざまな苦難を受けた人々がいたことを忘れてはならないと指摘しました。こうした過去に思いを致し、今日享受している相互理解と友好の礎には先人たちの努力と知恵の積み重ねがあることを胸にとどめると述べています。

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これからも両国の絆がますます深まっていくことを切に願い、シンガポール国民の皆さまが歩んでこられた歴史や多様な文化が見事に調和したプラナカン文化に触れることも、心に残る貴重な経験になることと思うと語りました。シンガポールは1965年の独立以来、人々のたゆみない努力により目覚ましい発展を遂げ、今日の豊かで成熟した社会を作り上げてきたことに対し、心から敬意を表しますとも述べています。

皇族の歴史的訪問と今後の文化交流計画

愛子さまは1970年に祖父母である上皇上皇后両陛下が貴国を訪問された際、ジュロン地区の一角にソテツの木を植樹なさいたことを思い出しました。今では立派な日本庭園となったその地を、今回も訪れることを楽しみにしていると語っています。また、両親である天皇皇后両陛下のご成婚の折に、両親の名をそれぞれ冠した美しいランを寄贈していただいたシンガポール植物園も訪問させていただく予定です。

貴国の温かいお心遣いは、今なお私たち家族の大切な思い出となっておりますと愛子さまは語りました。昨年、大阪・関西万博のシンガポールパビリオンを訪れ、人と動植物が共生する持続可能な未来を最先端のデジタル技術や芸術的な空間を用いて表現した創造性豊かな展示に感銘を受けたとも述べ、今回の訪問ではシンガポール国立博物館やプラナカン博物館にも足を運ぶ予定であることを明らかにしました。

世代を超えた友好と平和な世界の構築

愛子さまは今後とも、日本とシンガポール両国の国民が世代を超えて先人たちからの努力と知恵のバトンをつなぎ、お互いの歴史や文化を学び合いながら友好と信頼の絆を一層深めていくことを願っています。両国が平和な世界を共に築いていく良きパートナーであり続けることを心から願い、今回の訪問がこれまでの友好の歩みを若い世代が受け継ぎ、交流をさらに広げていく一助となればうれしく思うと締めくくりました。