愛媛県内で唯一のアイススケートリンク「イヨテツスポーツセンター」の閉鎖により、地元のアイスホッケーチーム「松山オレンジホーネッツ」は練習場所確保に苦心し、新たなリンク建設に向けた署名活動などを展開している。

愛媛県 松山市にあるスポーツ施設「 イヨテツスポーツセンター 」は、夏季にはプールとして、冬季にはアイススケートリンクとして県民に親しまれてきたが、今年5月に老朽化を理由に営業を終了した。この施設は地元の アイスホッケー チームにとって不可欠な活動拠点であったため、閉鎖はその存続を脅かす重大な打撃となった。

特に「松山オレンジホーネッツ」のように、この施設を主たる練習場所としていたチームは、愛媛県内唯一のリンクが失われたことで、氷上での実戦練習が不可能になった。愛媛から氷上競技の灯を絶やしてはならないという強い思いを持つ関係者たちは、活動継続のための新たな道を模索しつつある。

Also read こんにちは。あなたは犬の腎臓です―『違う冬のぼくら』作者の新作・作業用ゲーム『renal spring: Focus as a Kidney』Steamストアページ公開。2027年初頭に発売予定

県外遠征と移動負担の増大

施設閉鎖を受け、松山オレンジホーネッツは県外のリンクを使用して練習活動を続けることとなった。今月14日、岡山県倉敷市のスポーツ複合施設「ヘルスピア倉敷」で行われた交流練習には、同チームの選手たちが参加し、リンク上で勢いよくぶつかったり転んだりしながら激しいプレーを披露した。

松山から遠征して双子の弟とともに練習に参加した小学2年の青木羽海さん（8歳）は、「遠くまで来るのは大変だった。シュートは入らなかったが、頑張れたのでよかった」と笑顔で振り返った。母親の香菜さん（43歳）は、「県外の友達ができてうれしそうだった。2人ともホッケーに熱中しているので何とか続けさせてあげたい」と、息子たちの情熱を応援する姿勢を示した。

Advertisement

チーム規模と参加率の低下

松山オレンジホーネッツには、小学生19人、中学生3人、高校生11人が在籍しており、合計33人の選手が所属している。しかし、イヨテツスポーツセンターの営業終了によって、リンクを使った実戦的な練習は県外への遠征を余儀なくされ、選手の参加状況に大きな影響が出ている。

倉敷市での練習には、青木羽海さんら小学生の4人のみが参加したに過ぎない。代表の藤田直人氏は、「練習は月1回程度だが、親の送り迎えが必要で参加率は明らかに下がった」と説明する。自動車での移動が必要なため、保護者の負担が増大し、選手が頻繁に参加することが困難になっているのが現状である。

代替手段と署名活動の展開

氷上リンクがない環境でもアイスホッケーの雰囲気を維持するため、チームは陸の上でできる「インラインホッケー」や「フロアボール」のチームを立ち上げるなど、活動の幅を広げている。藤田代表は、「アイスホッケーにつなげられれば」と、新たな競技形式から本格的なアイスホッケーへの復帰を目指して模索を続けている。

さらに、愛媛県内唯一のリンク閉鎖という事態を受け、新たなリンク建設に向けた署名活動も実施されている。地元のスポーツ団体やファンたちは、愛媛から氷上競技の文化を絶やさないために、行政や企業に対して施設再建や新規建設の支援を求めている。署名活動は、単なる反対運動ではなく、将来の選手たちが練習できる環境を創造するための建設的な取り組みとして進行中である。

Advertisement

愛媛県のアイスホッケー界は、物理的なインフラの欠如という課題に直面しているが、選手たちの情熱と保護者の協力、そして地域社会の支援によって、その火種が消えることなく続けられている。今後は、署名活動の結果や代替競技の定着状況が、チームの未来を左右する重要な要素となるだろう。