GHCタッグ王座戦で第77代王者組「情熱MAX」（征矢学＆飯野雄貴）が挑戦者組のKENTA＆遠藤哲哉を下し、4度目の防衛に成功した。試合後、征矢は左ヒザのテーピングを自らはぎ取りながら相棒に感謝し、「明日からちゃんとテーピングするぜ」と現実的な一言で締めた。一方、敗れたKENTAは「言い訳はしたくない」と言いながらも、米国から帰国したばかりで時差ボケによる疲労を口にし、眠さを訴えて引き揚げた。

セミファイナルの GHCタッグ王座 戦は、第77代王者組の「 情熱MAX 」（ 征矢学 ＆ 飯野雄貴 ）が、挑戦者組の KENTA ＆遠藤哲哉を下し、4度目の防衛に成功した。 試合後の王者組は、飯野が「勝ったぜ兄貴ーっ！

」と雄たけびを上げて歓喜。 試合中に左ヒザのテーピングを自らはぎ取った征矢は、相棒に「何度助けられたことかだぜ」と感謝しつつ、「明日からちゃんとテーピングするぜ」と現実的な一言で締めた。 一方、ベルト奪取を逃したKENTAは、潔い敗戦の弁から入ったはずだった。

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「いや、俺は男だからさ、負けて言い訳とかしたくないから、もう認めるよ、さすが。 さすがっす」と王者組をたたえた直後、「まあでも、ちょっと時差ボケあったかなあ」とぽつり。 前日に自宅のある米国から戻ってきたばかりで「昨日、寝れなかったし」と続けると、「まあでも関係ない。 言い訳になっちゃうから言わない。