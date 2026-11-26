[２５日 ロイター] - 人工知能（ＡＩ）半導体チップは、技術を巡る米中間の覇権競争で大きな争点となっている。米国は近年、国家安全保障上の懸念と貿易上の配慮のバランスを取りながらも、優位性の維持に向け

- 人工知能（ＡＩ）半導体チップは、技術を巡る米中間の覇権競争で大きな争点となっている。 米国は近年、国家安全保障上の懸念と貿易上の配慮のバランスを取りながらも、優位性の維持に向け、中国による先端半導体や半導体製造技術へのアクセスを制限するため、輸出規制を強化してきた。

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）を巡る不倫騒動により、こうした輸出規制が脚光を浴びることとなった。 ただ、規制の詳細を読み解くのは容易ではない。 輸出規制は複雑で、絶え間ない改定を迫られることから、しばしば米国の税法に例えられる。 バイデン前政権（民主党）は２０２２年１０月、最先端半導体チップに関して中国への広範な輸出規制を発表した。

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これは米国の中国に対する技術輸出で、この数十年間で最大の転換点となった。 米国は１年後にも規制を強化し、禁輸対象となる半導体チップの範囲を拡大するとともに、エヌビディアなどの半導体設計企業が従来規制の性能基準をわずかに下回るように設計された製品を輸出することを阻止した。 また、規制の対象を中東諸国にも拡大し、中国に本社を置く企業への海外での半導体チップ輸出も制限した。 トランプ政権がこの規制を正式に撤廃し、代わりに新たな規則を導入したのは先週になってからだ。