タレント恵俊彰（61）が27日、TBS系「ひるおび」（月～金曜午前10時25分）にMCとして生出演。関芳弘文科相に対する問責決議案が参院本会議で否決はされたも… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

タレント 恵俊彰 （61）が27日、TBS系「ひるおび」（月～金曜午前10時25分）にMCとして生出演。 関芳弘 文科相に対する 問責決議案 が参院本会議で否決はされたものの、「関さんの問題、終わったわけじゃないというのはみなさん思っていることなんでしょうね」と、語った。

政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した立憲民主党など野党8党派が提出していた関芳弘文科相に対する問責決議案は27日、参院本会議で採決が行われ、賛成120、反対124の反対多数で否決された。 番組ではTBS報道局の岩田夏弥政治部長が解説で出演。 岩田氏は、僅差ながら否決された問責決議案について、「こういう形に一応否決ということに結論は出ましたので。

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可決か否決かという中で、問責にはならなかったわけですから、当然与党側としては、ここで一つ区切りをつけて、国会を正常化するのが当然だろうというのが与党側立場です」と、与党側はこの問題に終止符を打ち、国会正常化したいと考えると解説。 ただ、一方の野党側は「問題は残ってる、というスタンスですから、委員会審議に応じるかどうか」と、否決されたからすぐに審議に応じるかどうかは不透明との見方を紹介した。 一方、消費税減税をめぐる審議の遅れには、世論の反発も懸念されることから「消費税っていうものとかがある中でですね。