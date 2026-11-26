俳優・芦田愛菜が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』（毎週月曜 後10：00）の第6話が23日に放送された。南らをめぐる恋の行方も注目されている。

『南田南弁護士は天才肌』朝日小春役・久保史緒里（C）ORICON NewS inc.同作は、Netflixシリーズ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の日本版リメイク。 自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（芦田）が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。

同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。 一方、船井湊人（高橋文哉）と朝日小春（久保史緒里）が両思いだと聞いた南は、自分の中にこれまでにない感情を抱く。 それでも、湊人の車の助手席には小春が乗るよう提案し、小春には「湊人さんと朝日先生はお似合いです」とささやいた。 すると、湊人は去っていく南を目で追った。

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そこで何かを察した小春は、車を降り、湊人に対して「転びそうになったのを支えてくれたり、坂道で手をとってくれたり、とにかく、船井さんは優しいんです」「優しいといろんな人を傷つけるんです。 いろんな人が勘違いするんです。 南田先生も氷見先生も、私も、みんな勘違いしたじゃないですか！ 」と思いを語った。