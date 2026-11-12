性犯罪PTSD致傷罪適用不足 検察統計4％のみで量刑上限差

性犯罪被害者の半数以上が発症するPTSDに対し、致傷罪適用率はわずか4％に留まる。身体的傷と同等の評価を求める弁護士による問題提起と、量刑差の実態を詳報。

性犯罪 による心的外傷後ストレス障害（ PTSD ）が、日本の 刑事司法 手続きにおいて適切な量刑評価を受けていないとの指摘が専門家から上がっている。被害者に深刻な精神的苦痛をもたらす心身のけがを問う「 致傷罪 」の適用件数が極めて少ないことが、 検察統計 データにより浮き彫りになった。

PTSD適用率4％の量刑格差問題

現在の刑法規定では、不同意性交罪や不同意わいせつ罪の法定刑は最高で「5年以上の有期拘禁刑」である。しかし、被害者にけがを負わせた場合、致傷罪が付加されることで法定刑の上限が「無期または6年以上の拘禁刑」へと引き上げられる。致傷罪が適用された事件は、いずれも裁判員裁判の対象となるため、一般市民の視点から厳格な審理が行われる構造にある。

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最高裁判例によれば、PTSDを含む精神的なトラウマも広義の「けが」に含まれると解釈されている。にもかかわらず、実際の起訴事例においてPTSDを主たる理由に致傷罪が適用されるケースは極めて稀である。専門家は、法律の枠組みと実際の司法運用の間に大きな乖離が存在すると警鐘を鳴らしている。

弁護士による問題提起と実態分析

大阪弁護士会の田中嘉寿子弁護士は10月に記者会見を開き、「PTSDの苦しみは、目に見える身体的な傷に比べて軽視されている」と強く訴えた。田中弁護士は長年、性犯罪および児童虐待の捜査に従事し、「性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック」などの著作を執筆してきた経験豊富な検察OBである。その専門的見地から、司法システム内の構造的な課題を指摘した。

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検事時代の調査経験を持つ田中弁護士は、被害者が受ける精神的苦痛の深刻さが、法廷では十分な評価を得られない現状を憂慮している。身体的な外傷は直ちに可視化されるため検察官も致傷罪の適用を検討しやすい反面、目に見えないPTSDへの対応は捜査段階で十分に進展していない可能性がある。

検察統計が示す適用率の低さ

最新の検察統計データは、この適用率の低さを数字で裏付けている。昨年度、不同意性交罪および不同意わいせつ罪（刑法改正前の罪名を含む）で起訴された被告は合計2857人に上った。この広範な起訴件数の中で、致死傷罪が適用されたのは115人に過ぎず、その割合はわずか4％であった。

この115人のケースの多くは、身体への暴行など直接的な肉体的なけがを原因としている可能性が高い。PTSDなどの精神的後遺症を主たる被害内容として致傷罪を適用し、無期懲役や長期の拘禁刑を求める訴訟戦略が、実際の司法実務においてほとんど採られていない実態が明らかになった。

被害者支援と量刑基準の見直しへ

性被害者の半数以上がPTSDを発症するという医学的統計と、司法手続きでの適用率の低さは、極めて大きな開きがある。このギャップは、性犯罪被害者の実態に対する社会全体の理解不足や、司法担当者の意識の課題を浮き彫りにしている。今後の法改正や量刑ガイドラインの見直しにおいて、心的外傷の適切な評価が求められている。

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田中弁護士らの指摘を受け、法曹界や支援団体において、PTSDなどの精神的被害をより正確に認定・量刑に反映させるための議論が深まりつつある。被害者の権利保護と、犯罪者に対する適切な制裁のバランスを取りながら、日本の刑事司法がどのように応えていくかが今後の課題となる。