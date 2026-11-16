怒首領蜂大復活 新約 アップデート第2弾 AREA6追加とコイン改訂

『怒首領蜂大復活 新約』のPC版Steam向けアップデート第2弾で高難度ステージAREA6がシューティングロワイヤルに追加され、コイン獲得方法やマッチングシステムが大きく改訂された詳細を解説する。

弾幕シューティングの名作『 怒首領蜂大復活 新約 』が、PC版 Steam において重要なアップデート第2弾の配信を開始した。このアップデートは、最大10人が対戦するモードに難易度の高い新ステージを追加し、経済システムとマッチング機能を全面的に見直すものとなっている。

高難度ステージAREA6のロイヤル導入

今回のアップデートの最大の見せ場は、シューティングロイヤルモードに高難度ステージ「AREA6」が追加された点である。このステージは『怒首領蜂大復活 新約』で新たに登場したエリアであり、これまでアーケードモードなどでのプレイが主だった。ロイヤルモード特有のアイテムや妨害要素が加わることで、より混沌とした戦いが展開される。

Also read ���о����﷿������֥������ȥХ������������ԥ�åġ�����꡼����ɡ�PC��Steam��/Switch�Ǥ��꡼����4�Ĥ�DLC���Ͽ

『怒首領蜂大復活 新約』は、2008年にアーケードで稼働した『怒首領蜂大復活』をベースとした作品だ。歴史の改ざんを目論む「エクスイ」と首領蜂隊の戦いを描き、新たなエレメントドーター「ビヨンド」が登場する。8月27日に配信開始されて以来、プレイヤーの間で好評を博している。

コイン獲得ルートの拡大とシステム改訂

ゲーム内通貨であるコインの獲得方法が大きく変更された。コインは壁紙や設定資料などの「ルートボックス」を使用するための通貨だ。従来はグレードマッチの順位に応じてのみ入手可能だったが、アーケードモードとスコアアタックでも報酬として付与されるようになった。

Advertisement

クリアしたステージ数に応じてコインが与えられ、EXステージも対象となる。さらにフリーマッチとプライベートマッチでも対戦順位に関係なく一律でコインが入手できるようになった。これにより、多様なプレイスタイルで通貨を効率的に貯められる環境が整った。

マッチング機能の大幅な拡張と待機時間調整

シューティングロイヤルのマッチングシステムにも「部屋」の仕組みがグレードマッチとフリーマッチに適用された。プレイヤーは「CREATE MATCH」でホストとなって部屋を作成したり、「SEARCH MATCH」で参加人数の多い部屋に参加したりできる。

マッチングの待機時間も緩和された。グレードマッチは最大90秒、フリーマッチは最大9分59秒まで延長された。開発元のCaveは、待機するプレイヤーのストレスを軽減し、対戦成立の可能性を高めることが狙いだと説明している。

今後の開発ロードマップとプロジェクト展望

12月には「ブラックレーベル」の実装が予定されている。これは『怒首領蜂大復活』のマイナーチェンジ版で、ショットとレーザーを同時に使用できる「烈怒（レッド）モード」が特徴だ。火力は向上するが、ゲージ上昇とともに敵攻撃も激化するピーキーな仕様となる。

Advertisement

ブラックレーベルではAREA6の新BGMやアシスト機能も追加される。Caveは今後、プレイヤーのフィードバックを踏まえ「リファインプロジェクト」の次のフェーズへ移行する方針を示しており、シリーズの今後の展開が注目される。