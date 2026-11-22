俳優の原菜乃華と堤真一が親子を演じる、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『もうパパ！』（毎週日曜 後10：15）の最終話（第8話）が22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。

同作は、原が地上波全国ネットのゴールデン・プライムタイム連続ドラマで初主演を務め、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）を手がけた脚本家・吉田恵里香氏が、完全オリジナルで書き下ろす令和のヒューマンファミリードラマ。

娘・紀子（原菜乃華）の動画配信がバズったことから、“家族の幸せな日常”で再生数を稼ぐ父・良詫（堤真一）と、父に「NO」と言えない娘を通じ、SNS社会の光と影を描いた。 最終話では、動画が炎上する中、紀子が生配信で世間の無責任な悪意、そして父への複雑な想いを赤裸々に明かす。 その配信を見た良詫は「タラちゃんねる」を辞めることを決意。 翌朝の生配信で発表した。

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良詫は紀子に真摯（しんし）に謝罪し、紀子が笑えなくなったら辞めようという幼少期の約束を果たす。 父・良詫と正面から向き合った紀子だが、これまでのすれ違いが全て解消されるわけではなく、2人は離れて暮らすことを決める。

「いま多分、土下座して頼めば許してくれると思う。 暮らしていけば、なんとなく目を背けて笑えると思う。 でもそんなことはパパできない、したくない。 それがいまパパが、俺が紀子にしてやれる唯一のことだもんな」。

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良詫は「たとえ離れてても、もう会えなくても、ずっとパパは紀子を愛してる」と父としての言葉を贈り、紀子を送り出す。 紀子が出ていった後、良詫は「タラちゃんねる」終了のために用意したサプライズケーキを泣きながら食べるのだった。 紀子は一人暮らしをしながら陽日（岩瀬洋志）と交際を続けるが、その後破局。 さらに時間が経ち、陽日と街なかで再会し、復縁。

その再会から4年後、紀子と陽日は結婚式を挙げる。 そんな幸せな様子と、それぞれの登場人物の変化が描かれた。 そして、2人の結婚式に良詫が出席し、紀子と再会を果たす。 年を重ねグレイヘアとなった良詫の表情は映らず、遅れてきた良詫に紀子が笑顔で「もうパパ！

」と言うシーンで物語は幕を閉じた。 視聴者からは「号泣案件でやばい たすけて」「まじで神ドラマだった大号泣すぎ」「堤真一が凄すぎた…」「ラスト怒涛の展開で感情ジェットコースターだったんだけど、先輩と紀子ちゃんが幸せならOKです」「タイトルを言って終わるのも良き！ 」といったコメントが寄せられていた。