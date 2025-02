忘れ去られたデイドラ公「イセリア」が復活！新たな地域「ウェストウィールド」で冒険を始めよう！

「エルダー・スクロールズ・オンライン:ゴールドロード」で、イセリアの復活の謎を解き明かしてタムリエルを守りましょう。ウェストウィールドで待ち受ける新たな試練に挑戦し、貴重なアイテムやコレクションを獲得できます。さらに、新スキル「グリモア」のカスタマイズで、自分だけのプレイスタイルを築き上げて、魔法の奥深さを体験しましょう。

忘れ去られていたデイドラ公「イセリア」が突如復活し、新たな地域「ウェストウィールド」に危機が訪れます。「エルダー・スクロールズ・オンライン:ゴールドロード」で、イセリアの復活の謎を調査し、イセリアの信者たちによる陰謀を暴き、混乱からタムリエルを守りましょう。ウェストウィールドは『TES IV: Oblivion』に登場した地域でもあり、新しい洞窟、パブリックダンジョン、ワールドボスなど、新しいデイドラ公「イセリア」による試練であふれています。この無数の危険に立ち向かうことで、騎乗動物や実績などを含む、新しいアイテムやコレクションを入手することができます。\新スキル「グリモア」をカスタマイズすることで、既存のスキルラインを思いのままに変化させることが可能に。冒険者たちは、自分に合ったスキルを選んで改良する際に、より多くの手段を選択することが可能になりました。魔法の謎を探究し、自分だけのプレイスタイルを築き上げましょう。\1994年の誕生から20年。全世界で様々な賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG「エルダー・スクロールズ

シリーズ」において、同シリーズ初のオンラインゲームです。Zenimax Online Studiosが本タイトルの開発を手掛け、2014年のリリース以降、世界的な人気を誇り、数々の賞にも選出されています。一度ゲームを購入すれば月額課金をしなくても、エルダー・スクロールズの旅を好きなだけ楽しめます。また、ゲーム内のクラウンストアでは、ペットやコスチュームなどのカスタマイズアイテムや、ポーション、経験値ブースターなどの強化アイテムを購入できます。さらに、月額課金型の有料プレミアム会員サービス「ESO Plus™」では、ゲームを思う存分楽しむために、追加ダウンロードコンテンツパックや、このサービスでしか手に入らないゲームプレイボーナス、ゲーム内仮想通貨「クラウン」を毎月獲得できる、充実の会員サービスを提供しております。対応OS :Windows 10 64ビット以上、Mac OS High Sierra 10.13以上権利表記 :Published by EXNOA LLC © 2025 ZeniMax Media Inc. Trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

エルダースクロールズオンライン,ゴールドロード,デイドラ,イセリア,ウェストウィールド,新スキルグリ

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

ウッチャンナンチャンのザ・イロモネア、100万円獲得できる芸人は?内村光良と南原清隆による伝説のコント番組「ウッチャンナンチャンのザ・イロモネア」が復活!5つのジャンルに挑戦し、100万円を獲得できる芸人は誰?

続きを読む »

『ライブレボルトRe:venge』が復活! 5年の時を経て、代官山UNiTで異色のスタートを切るキャラクター × 楽曲 × ライブが融合した新感覚エンターテインメント『ライブレボルト』が、5年の時を経てついに復活!ISARIBI株式会社の新体制のもと、2025年1月19日に「LiveRevolt Re:venge」0thライブ『RE:BORN』が開催された。開場時間から会場は熱狂に包まれ、SNS投稿も止まるほどの熱狂現象が起きた。

続きを読む »

X68000 Z が復活! ZUIKI STORE で、EVOTOP、DDR Classic Mini などが販売開始X68000シリーズが復活!ZUIKI STOREにて、EVOTOP、DDR Classic Miniなど復刻版が販売開始。

続きを読む »

ウッチャンナンチャンのザ・イロモネア、100万円獲得できる芸人は?内村光良と南原清隆による伝説のコント番組「ウッチャンナンチャンのザ・イロモネア」が復活!5つのジャンルに挑戦し、100万円を獲得できる芸人は誰?

続きを読む »

ナイツ塙、たけし杯優勝コンビに1万円せびり裏話を告白お笑いコンビナイツの塙宣之さんが、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」で、ビートたけし杯お笑い日本一大会の裏話を語りました。たけしさんが優勝コンビであるシティホテル3号室に辛口コメントを繰り広げたことを明かし、塙さんがたけしに自身のネタを褒め、優勝獲得に貢献したことを告白しました。さらに、塙さんがシティホテル3号室に「マジで俺のおかげだからね。1万円ちょうだい」とせびったことを明かし、笑いを誘いました。

続きを読む »

元モーニング娘。藤本美貴、夫庄司智春への悩み相談に共感元モーニング娘。の藤本美貴さんがYouTubeチャンネルで公開した「ミキティの人生相談」で、夫で芸人の庄司智春への悩み相談に答えていました。視聴者から寄せられた悩みは、庄司さんの「何でもかんでも聞いてくる」という行動です。藤本さんは、多くの共感を呼びつつ、夫の行動に理解を示しました。さらに、子供への対応についても具体的なアドバイスを展開しました。

続きを読む »