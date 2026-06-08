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志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽の9人からなるミクスチャーユニット「TRIANGLE」の活動と最新情報

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志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽の9人からなるミクスチャーユニット「TRIANGLE」の活動と最新情報
TRIANGLE志村玲於古川毅
📆6/8/2026 1:09 PM
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志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽の9人からなるミクスチャーユニット「TRIANGLE」は、2015年9月に結成され、2016年11月にテレビ東京系アニメ「遊☆戯☆王ARC-V」のオープニングテーマを表題曲とするシングル「Pendulum Beat!」でCDデビューする。2017年1月に1stアルバム「1st Impact」を発表。6月にテレビアニメ「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察」のオープニングテーマを表題曲とする2ndシングル「ワチャ-ガチャ！」をリリースした。2019年には2月に2ndアルバム「2nd Emotion」を、8月に3rdアルバム「3rd Identity」をリリースし、12月には初のユニット別ミニアルバム「TRIANGLE -FIRE DRAGON-」「TRIANGLE -THUNDER DRAGON-」を発表。2022年3月に4thアルバム「Force to Forth」を発売し、5月から12月まで、毎月新曲を配信する企画を実施する。2023年3月には5thアルバム「mirror」を発表。神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールでのワンマンライブを成功させた。9月に結成8周年を記念した作品「INFINITY TAPE」をリリース。2024年3月にポニーキャニオンからメジャーデビューし、シングル「New Rise」を発売。9月にメジャー2ndシングル「Downforce」をリリースした。2026年7月15日、ポニーキャニオンからシングル「Guitar Wolf at Sweden Rock Festival 2026」を発売する予定である。

志村玲於 古川毅 ジャン海渡 飯島颯 伊藤壮吾 田中洸希 池田彪馬 松村和哉 柴崎楽 の9人からなるミクスチャーユニット。2015年9月に結成され、2016年11月にテレビ東京系アニメ「遊☆戯☆王ARC-V」のオープニングテーマを表題曲とするシングル「Pendulum Beat!

」でCDデビューする。2017年1月に1stアルバム「1st Impact」を発表。6月にテレビアニメ「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察」のオープニングテーマを表題曲とする2ndシングル「ワチャ-ガチャ！ 」をリリースした。2019年には2月に2ndアルバム「2nd Emotion」を、8月に3rdアルバム「3rd Identity」をリリースし、12月には初のユニット別ミニアルバム「TRIANGLE -FIRE DRAGON-」「TRIANGLE -THUNDER DRAGON-」を発表。2022年3月に4thアルバム「Force to Forth」を発売し、5月から12月まで、毎月新曲を配信する企画を実施する。2023年3月には5thアルバム「mirror」を発表。

神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールでのワンマンライブを成功させた。9月に結成8周年を記念した作品「INFINITY TAPE」をリリース。2024年3月にポニーキャニオンからメジャーデビューし、シングル「New Rise」を発売。9月にメジャー2ndシングル「Downforce」をリリースした。2026年7月15日、ポニーキャニオンからシングル「Guitar Wolf at Sweden Rock Festival 2026」を発売する予定である

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