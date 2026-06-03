志らくがSMAPの解散について語る

志らくはSMAPの解散について語り、16年の「NHK紅白歌合戦」で提案した大トリについて後悔を口にした。

志らく は「嵐ファンの皆さんに謝らなくちゃいけないことがある。 凄く不愉快な思いをさせてしまったことがある」と切り出すと、 SMAP の解散について語り始める。

「とにかく私はSMAPを徹底的に応援した」といい、16年の「NHK紅白歌合戦」で「シークレットゲスト。 世間で言う最後の最後、本当の大トリで出てきて、それで歌を歌って「さよなら」ってことになればいいんじゃないか」と提案したと振り返った。 しかし「この年の大トリが嵐だったんです」といい「どれだけ嵐が努力してそれを勝ち取ったか。 なのにSMAPが出てきたら、嵐が控えの役になっちゃう。

「それは嵐に対して失礼だろう」って言われて…本当にそうなの。 嵐が大トリを取るっていうことが頭から消えていて、SMAP、SMAP…だったので」と後悔を口にした。

「当時、ネットは荒れました。 嵐ファンが相当怒っていた。 私としてはそういうつもりではなかったんだけど、でも言った言葉ってのは本当のことになっちゃいますからね」といい「その節は本当に失礼いたしました。 嵐のファンを悲しませて、また嵐にそのことが耳に入ったかどうかは分からないけれど、大変に失礼なことを言ってしまいました。 本当に反省しています」と頭を下げていた





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志らく SMAP NHK紅白歌合戦 嵐

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