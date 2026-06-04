心霊写真鑑定ホラー『死写ZERO -SHISYA ZERO-』発表 配信番組の裏で意外な事件が

心霊怪談チャンネルに寄せられた心霊写真を鑑定するホラーアドベンチャーゲーム『死写ZERO』が登場。動画配信チャンネル「タタリウム」のパーソナリティ・ミナミとアシスタント・北倉が、リスナーからの写真を分析し裏に隠された真実に迫る。写真のコントラスト調整で見えない怪異が現れ、鑑定が進むにつれスタジオに不気味な異変が occurrence。TEAM SHINZAが手掛けるリメイク作で、前作『死写』のコンセプトを継承しつつグラフィックや機能を大幅に強化。Steam好評の前作『イワクツギ』に続く新作に注目。

『 死写ZERO - SHISYA ZERO -』は、心霊怪談チャンネルに寄せられた 心霊写真 を鑑定する ホラーアドベンチャー ゲーム である。 本作の世界では、心霊や怪談を扱う動画配信チャンネル「 タタリウム 」が、パーソナリティの ミナミ とアシスタントの北倉によって運営されていた。

本作ではそんなタタリウムにて新企画が始動。 ミナミと北倉は、配信内でリスナーから投稿された心霊写真を鑑定し、その裏に隠された事件や怨念を考察していく。 なぜ写真が撮影され、霊は何を訴えているのか。 鑑定を通して2人は心霊写真の裏側へと迫っていく。

また心霊写真に関わっていく中で、2人と配信スタジオに不可解な異変が発生。 ただの心霊写真鑑定のはずがおかしな出来事が起きていく、不気味な配信が繰り広げられるようだ。 動画配信チャンネル「タタリウム」を運営するミナミと北倉は、心霊写真の鑑定によって写真の背景にある真実に迫っていく。 本作でプレイヤーは、まずは心霊写真を調整して鑑定をおこなう。

機能としては、写真のコントラストや階調の反転などが可能。 ストアページによると写真を弄ると肉眼ではただ暗かった場所に、潜んでいた怪異が姿を現すという。 本作では画像編集ソフトに搭載されているような機能を使って、心霊写真の鑑定を進めていくのだろう。 また本作では写真を処理していくと、スタジオや配信画面で奇妙な現象が発生。

オープニングの怪談から始まる、じわじわと繋がっていくストーリーも用意されている。 本作は、2人組のゲーム制作ユニットTEAM SHINZA（チームシンザ）が手がけている。 過去作としては、『死写 -SHISYA-』などをリリース。2025年リリースの前作『イワクツギ -IWAKUTSUGI-』では、曰く付きの一軒家の調査配信に視聴者視点で参加するゲームプレイが展開。 Steamのユーザーレビューでは、記事執筆時点で17件中76％の好評率となっている。

ストアページによると、本作『死写ZERO -SHISYA ZERO-』は、同チームの初作品『死写』を大幅にリメイクした作品なのだという。 コンセプトはそのまま、チャプター機能の追加やオートセーブ対応などを実施。 新機能として、写真のコントラストや階調を変更する機能なども導入されている。 『死写』からはグラフィックなども大きく変更されており、コンセプトを継承しつつ新たに作り直した作品となるのだろう





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